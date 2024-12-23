Премьер Словакии утверждает, что Путин все еще готов поставлять на Запад газ

В соцсети Facebook после встречи в Москве Фицо заверил, что сообщил о встрече с Путиным в пятницу лидерам Евросоюза (ЕС).

Он сказал, что переговоры в Москве были реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского в четверг в Брюсселе о том, что он против любого транзита газа в Словакию через Украину. Фицо также сказал, что Зеленский поддерживает санкции против ядерной программы России, что, по его словам, недопустимо и противоречит интересам его страны, которая зависит от ядерной энергетики.

Фицо заявили, что Путин подтвердил ему, что Россия по-прежнему готова поставлять газ западным странам и после 1 января 2025 года. Он сказал, что они также обсудили военную ситуацию в Украине, возможности мирного разрешения войны и двусторонние отношения стран, которые, как сказал Фицо, они постараются "стандартизировать".