Российский диктатор Владимир Путин по-прежнему готов поставлять газ западным странам, заявил после встречи с Путиным премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Премьер Словакии утверждает, что Путин все еще готов поставлять на Запад газ
В соцсети Facebook после встречи в Москве Фицо заверил, что сообщил о встрече с Путиным в пятницу лидерам Евросоюза (ЕС).
Он сказал, что переговоры в Москве были реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского в четверг в Брюсселе о том, что он против любого транзита газа в Словакию через Украину. Фицо также сказал, что Зеленский поддерживает санкции против ядерной программы России, что, по его словам, недопустимо и противоречит интересам его страны, которая зависит от ядерной энергетики.
Фицо заявили, что Путин подтвердил ему, что Россия по-прежнему готова поставлять газ западным странам и после 1 января 2025 года. Он сказал, что они также обсудили военную ситуацию в Украине, возможности мирного разрешения войны и двусторонние отношения стран, которые, как сказал Фицо, они постараются "стандартизировать".
Российский природный газ через Украину по-прежнему поставляется некоторым европейским странам, в том числе Словакии, по пятилетнему контракту, который был подписан до войны и срок действия которого истечет в конце этого года. На прошедшем в четверг в Брюсселе саммите президент Украины заявил лидерам ЕС, что Киев не планирует возобновлять этот договор, а Фицо настаивал, что это нанесет ущерб интересам его страны.
31 декабря истекает контракт на транзит российского газа через Европу, подписанный украинским "Нафтогазом" и российским "Газпромом". Зеленский сказал, что Украина готова обеспечить в европейские страны транзит только газа не российского происхождения.
Словакия в прошлом месяце подписала краткосрочное пробное соглашение о закупке природного газа у Азербайджана, так как она готовится к возможной приостановке поставок России через Украину. В начале этого года она заключила соглашение об импорте американского СПГ по трубопроводу из Польши.
Страна также может получать газ по сетям Австрии, Венгрии и Чехии, что в числе прочего позволяет импортировать газ из Германии и других потенциальных поставщиков.
С момента повторного вторжения России в Украину визиты европейских лидеров и телефонные разговоры с Путиным были редкими. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Россию в июле, и канцлер Австрии Карл Нехаммер встретился с российским лидером всего через несколько недель после начала полномасштабного вторжения. Обе поездки вызвали неодобрение Киева и европейских лидеров.
Орбан, которого многие считают человеком, который среди лидеров ЕС может иметь самые близкие отношения с Путиным. регулярно блокировал, препятствовал или ослаблял попытки ЕС помочь Киеву и установить санкции Москве за происходящее в Украине. Орбан долгое время выступал за прекращение военных действий в Украине, но не озвучил, что это может означать для территориальной целостности страны или будущей безопасности.
В октябре Фицо дал интервью российскому государственному пропагандистскому телеканалу "Россия-1", в котором осудил Запад за "продление войны" при оказании поддержки Украине. Фицо заявили, что санкции против России не работают.
Пресс-представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Фицо прибыл в Россию с рабочим визитом и в воскресенье вечером у него была двусторонняя встреча с Путиным. Песков сказал, что переговоры запланированы по международной ситуации и поставкам российского природного газа.
Визит Фицо осудили крупнейшие оппозиционные партии Словакии.
После вступления Фицо в должность премьер-министра в прошлом году Словакия отказалась продолжать военную помощь Украине.
С момента повторного вторжения России в Украину Фицо - один из немногих европейских лидеров, сохранивших дружеские отношения с Кремлем.
В ноябре Фицо заявил, что принял приглашение Путина посетить Москву 9 мая для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.
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