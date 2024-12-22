Российские солдаты расстреляли пятерых пленных украинских солдат, заявил в воскресенье, 22 декабря, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.
Лубинец заявил, что проинформирует об этом ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК). Он заявил, что это преступление было снято на видео.
Омбудсмен подчеркнул, что российские военные преступники, убивающие украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое строгое наказание, предусмотренное законом.
"Российские военные преступники, которые расстреливают украинских военнопленных, должны предстать перед международным трибуналом и понести самое суровое наказание, предусмотренное законом!" - заявил он.
Ранее украинские СМИ сообщали, что 22 ноября российские военные казнили четырех украинских военнослужащих, попавших в плен под Покровском.
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