Общественный транспорт в Риге в рождественские праздники будет курсировать по расписанию выходных дней, сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
На Рождество общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней
Парковками, которые обслуживает Rīgas satiksme, 24, 25 и 26 декабря можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной автостоянки на ул. Валдемара, 5а.
В субботу, 28 декабря, в перенесенный рабочий день общественный транспорт в столице будет ходить по расписанию рабочих дней.
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