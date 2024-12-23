На Рождество общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходных дней

Парковками, которые обслуживает Rīgas satiksme, 24, 25 и 26 декабря можно будет пользоваться бесплатно, за исключением подземной автостоянки на ул. Валдемара, 5а.

В субботу, 28 декабря, в перенесенный рабочий день общественный транспорт в столице будет ходить по расписанию рабочих дней.

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