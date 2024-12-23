Военные из КНДР в России: как они воюют и будут ли дезертировать? Отвечают перебежчики

«Большинство солдат-штурмовиков — выходцы из семей рабочих или колхозников, преданные партии и беспрекословно исполняющих приказы», ​​— говорит Хан Ыль, у которого в спецназе служили отец и двоюродный брат.

Интенсивные политзанятия, по сути идеологическая промывка мозгов, которые проводятся каждое утро, помогут солдатам психологически подготовиться к службе в России, говорит Ли. Он уверен, что со временем северокорейские солдаты «привыкнут к полевым условиям, научатся воевать и найдут способы выжить».

На фотографиях, опубликованных государственными СМИ Северной Кореи в марте 2024 года, запечатлена тренировка бойцов спецназа Фото: Reuters

Хотя мнения корейских военнослужащих по поводу их отправки в Россию никто, конечно, не спрашивал, по мнению Рю, многие из них отправились бы туда и по доброй воле. Для тех, у кого есть карьерные амбиции, это прекрасная возможность продвинуться по службе.

А учитывая все тяготы военной службы в Северной Корее, многие наверняка будут даже рады получить возможность впервые побывать за границей.

«Думаю, сражаться они настроены даже больше, чем российские солдаты», — добавляет он. И признается, что на месте этих военных и сам бы не отказался от подобной командировки.

Бывший командующий спецподразделениями южнокорейской армии Чун Ин-бум с оценками перебежчиков согласен: «То, что этим военнослужащим не хватает еды и подготовки, вовсе не означает, что они не способны воевать. Акклиматизация пройдет быстро. Недооценивать их ни в коем случае не нужно».