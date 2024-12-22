За последний месяц состоялись два судебных заседания в дистанционном формате. Оба длились лишь полчаса. На первом выяснилось, что сбежавший Алексеев остался без адвоката, из-за чего заседание перенесли.

Неделю спустя Алексееву назначили государственного адвоката Илону Сипягову. Однако, поскольку она не ознакомилась с материалами дела, судебный процесс был отложен до марта следующего года.

Тем временем Алексеев используется белорусской государственной пропагандой. Неделю назад он как почетный гость участвовал в Форуме белорусских журналистов, где обсуждалась подготовка к президентским выборам следующего года.

Министр информации Беларуси взял у Алексеева интервью на местном телеканале ОНТ. В ходе беседы они пришли к выводу, что белорусский путь, при котором президент находится у власти долго и кресло главы государства не занимают геи, является самым правильным.

Юрий Алексеев, белорусский телеканал ОНТ, ноябрь:

"Это же неразумно!"

"Ну, понятно, что нет".

"Я рассуждаюак инженер: если что-то работает, не трогай. Мудрый руководитель, который управлял Беларусью, учитывая все трудности и то, что у вас нет никаких природных ресурсов - ни нефти, ни газа, ни алмазов, ни урана. И если в таких условиях все развивается, простите, зачем менять такого руководителя?"

Бруно Каль, президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND):