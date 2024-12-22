Стало известно, что прокремлевские активисты готовятся издать "Белую книгу". В нее они планируют включить всех своих коллег, которым службы безопасности и правоохранительные органы Латвии и других стран Балтии "мешают" свободно работать, протестовать, выражать свое мнение, а также тех, кто, по их утверждениям, подвергался репрессиям и страданиям в тюрьмах, сообщает передача Nekā personīga.
Это совпадает с недавним предупреждением президента Федеральной разведывательной службы Германии о том, что Россия может развязать конфликт в Балтийском регионе под предлогом защиты местного русскоязычного меньшинства.
Nekā personīga стало известно, что эти материалы в поддержку сторонников путинского режима планируется распространять во всех возможных международных организациях.
Реализация проекта намечена на следующий год, а на его финансирование из Москвы запрошено 3 миллиона рублей.
Заявку на написание и издание "Белой книги" в московские учреждения подал Петр Погородный. Его вместе с Дмитрием Сустретовым и Юрием Алексеевым в настоящее время судят за деятельность интернет-портала imhoclub.lv.
По мнению прокуратуры, его создание и поддержка финансировались из фонда Министерства иностранных дел России с целью распространения пропаганды и дезинформации, а также укрепления влияния России в Латвии. Этот фонд также оплатил услуги адвоката руководителя портала Алексеева.
Алексеев два месяца назад сбежал из Латвии. В Facebook он выложил фото, на котором, находясь на границе, пьет пиво, курит и направляется в сторону Беларуси, где запросил политическое убежище.
За последний месяц состоялись два судебных заседания в дистанционном формате. Оба длились лишь полчаса. На первом выяснилось, что сбежавший Алексеев остался без адвоката, из-за чего заседание перенесли.
Неделю спустя Алексееву назначили государственного адвоката Илону Сипягову. Однако, поскольку она не ознакомилась с материалами дела, судебный процесс был отложен до марта следующего года.
Тем временем Алексеев используется белорусской государственной пропагандой. Неделю назад он как почетный гость участвовал в Форуме белорусских журналистов, где обсуждалась подготовка к президентским выборам следующего года.
Министр информации Беларуси взял у Алексеева интервью на местном телеканале ОНТ. В ходе беседы они пришли к выводу, что белорусский путь, при котором президент находится у власти долго и кресло главы государства не занимают геи, является самым правильным.
Юрий Алексеев, белорусский телеканал ОНТ, ноябрь:
"Это же неразумно!"
"Ну, понятно, что нет".
"Я рассуждаюак инженер: если что-то работает, не трогай. Мудрый руководитель, который управлял Беларусью, учитывая все трудности и то, что у вас нет никаких природных ресурсов - ни нефти, ни газа, ни алмазов, ни урана. И если в таких условиях все развивается, простите, зачем менять такого руководителя?"
Бруно Каль, президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND):
"Растущая военная мощь Москвы вызывает беспокойство так же, как и готовность Москвы рассматривать возможность прямого столкновения с НАТО. Военные расходы России в этом году в пересчете на долю ВВП многократно превышают те средства, которые страны НАТО вкладывают в свою оборону".
Президент Федеральной разведывательной службы Германии предупреждает: Россия может развязать конфликт в странах Балтии, используя в качестве предлога якобы существующие угрозы русскоязычному населению.
Именно с целью создать впечатление, что в Латвии притесняют русских, в октябре одним из трех подсудимых - Петром Погородным - в Москву был направлен запрос о выделении 3 миллионов рублей.
Его план заключается в издании книги о том, как с 90-х годов в Латвии, Литве и Эстонии преследуют, судят и подавляют прокремлевских активистов. Источником финансирования указан Фонд поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом при Министерстве иностранных дел России.
Сбор информации для книги, согласно документам, ведут 10 человек из стран Балтии. Со стороны России в написании примет участие Владимир Симиндеев. Ранее он работал в российском посольстве в Риге, но сейчас объявлен персоной нон грата в Латвии.
В книге будет представлен список людей и организаций, которые подвергаются "незаконным репрессиям и преследованиям". Будет описана роль местных СМИ в поддержке и оправдании незаконных приговоров, всеобщего тотального террора против российских соотечественников, депортации русских и даже использования уголовной психиатрии. Особый раздел будет посвящен разрушению памятников советской эпохи.
"Белую книгу" планируется распространять в Совете по правам человека ООН, Европейской комиссии и в странах BRICS+, а также создавать медиапродукты на ее основе.
Айнар Латковскис ("Новое Единство"), председатель парламентской комиссии по национальной безопасности:
"К чему нужно готовиться, так это к провокациям. Что может способствовать провокациям? Это люди, которые здесь, на месте, работают в интересах России. Здесь огромная работа ложится на наши службы безопасности. Нашим службам безопасности нужно работать очень тщательно и жестко. Те, кто против латвийской демократии и латвийского народа, должны это почувствовать и уехать отсюда", - отметил депутат.
Простое желание получить деньги из России или часть более крупного плана? Исследователи в Латвии прогнозируют, что такие книги не окажут значительного влияния. Однако желание обосновать возможный конфликт якобы геноцидом против русских заставляет относиться к этому с минимальной, но осторожностью.
Андис Кудорс, политолог, автор блога Latvijas drošība:
"Основная целевая аудитория - жители России. Мы выступаем как объект устрашения. А страх - это мощный стимул в информационной войне. Ничего нового здесь нет. Новизна только в контексте войны в Украине", - считает эксперт.
Янис Сартс, директор Центра передового опыта НАТО по стратегической коммуникации:
"В нашем случае речь идет о тех, кто занимался этими активностями здесь, в Латвии. Сейчас они сбежали в Россию и пытаются найти способ вернуть источники дохода. И видят скрытые финансовые потоки, которые поступают из Кремля, как возможную цель. Поэтому они работают в этом направлении".
Передаче стало известно, что подсудимый Петр Погородный также сбежал в Россию.
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