ISW: ВСУ могут отбить Лиман в ближайшие трое суток

В окружении - около 5 тыс. российских военных

Как заявил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире FreeДом, российские военные в лиманском котле попросили у командования отступить, но им отказали.

Теперь, как говорит Гайдай, у них три варианта действий: прорываться, сдаваться или погибнуть. По имеющейся у него информации, в окружении оказалось около 5 тыс. солдат РФ, а пути снабжения группировки и возможного отхода уже отрезаны.

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович же заявил, что в окружении, по разным оценкам, могло оказаться от 2,5 до 5,5 тысяч человек. При этом Арестович признал, что ситуация часто меняется, и точных данных по поводу Лимана нет. Не известно даже, окружен ли город полностью, или у войск РФ все еще остается коридор для выхода.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов на поле боя. В частности, он подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ у Лимана.