По данным Института изучения войны США (ISW), украинские войска могут в ближайшие трое суток полностью окружить или даже взять Лиман в Донецкой области.
ISW: ВСУ могут отбить Лиман в ближайшие трое суток
Войска РФ пока удерживают город, но уже оставили ряд позиций, а силы украинской армии продолжают сжимать кольцо окружения. Источники в РФ отмечают активность украинских разведывательных и диверсионных групп на дороге к северо-востоку от Лимана после, вероятно, форсирования реки Жеребец. Некоторые военные блогеры из России также утверждают, что военные ВСУ форсировали Северский Донец и действуют в лесах южнее от Кременной.
Россия утверждает, что подтягивает к Лиману подкрепления, однако некоторые блогеры критикуют Кремль за то, что он так и не выучила уроков под Харьковом, а также указывают, что в состав подкрепления включены недавно мобилизованные солдаты, которые вряд ли достаточно обучены и имеют опыт. Другие указывают, что вместо помощи войскам в Лимане, командование РФ обстреливает Николаевскую область.
По данным ISW, ВСУ также продвинулись в направлении Купянска на восточном берегу реки Оскол и продолжают наносить удары артиллерией по военным объектам РФ на Луганщине. Так, в результате обстрелов HIMARS была уничтожена радиостанция и телевышка в Старобыльске и завод в Алчевске, где, по сообщениям, размещались войска РФ.
В окружении - около 5 тыс. российских военных
Как заявил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире FreeДом, российские военные в лиманском котле попросили у командования отступить, но им отказали.
Теперь, как говорит Гайдай, у них три варианта действий: прорываться, сдаваться или погибнуть. По имеющейся у него информации, в окружении оказалось около 5 тыс. солдат РФ, а пути снабжения группировки и возможного отхода уже отрезаны.
Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович же заявил, что в окружении, по разным оценкам, могло оказаться от 2,5 до 5,5 тысяч человек. При этом Арестович признал, что ситуация часто меняется, и точных данных по поводу Лимана нет. Не известно даже, окружен ли город полностью, или у войск РФ все еще остается коридор для выхода.
Ранее Владимир Зеленский говорил, что Украина переняла инициативу в войне и достигает ощутимых результатов на поле боя. В частности, он подтвердил освобождение Ямполя и успехи ВСУ у Лимана.
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