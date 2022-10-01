Кариньш не будет работать с СЗК, если эта партия продолжит сотрудничать с Лембергсом

Он подчеркнул, что не видит возможности сотрудничать с человеком, который выступал против сотрудничества Латвии с НАТО, с человеком, против которого США ввели санкции в связи с коррупцией и которого обвиняют в тяжких преступлениях.

СЗК сам должен решить, что важно для этой партии.

С другой стороны, Кариньш был сдержан в ответ на вопрос о возможностях сотрудничества с другими партиями. Он подчеркнул, что на данный момент ясно одно - необходимо будет сформировать коалицию.

Партии начнут переговоры в понедельник, 3 октября, сказал Кариньш.

Как сообщалось, по данным опросов избирателей, наибольшую поддержку на выборах в Сейм получат "Новое Единство", "Объединенный список" и СЗК.