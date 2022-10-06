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Стрельба в детском саду Таиланда: не менее 36 погибших, большинство - дети

rus.tvnet.lv
Стрельба в детском саду Таиланда: не менее 36 погибших, большинство - дети
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Фото: AFP/SCANPIX

В четверг, 6 октября, вооруженный пистолетом и ножом мужчина ворвался в детский сад на северо-востоке Таиланда, убив по крайней мере 36 человек, в том числе 24 ребенка, сообщает Русская служба ВВС.

Таиландская газета Khaosod отмечает, что еще несколько человек получили ранения, пишет "Медуза".

Как сообщила полиция, нападение произошло в провинции Нонгбуалампху.

По информации СМИ, нападавший убил свою семью и покончил с собой.

По предварительным данным, он сам ранее служил в полиции и недавно был уволен с работы.

Мотивы нападавшего неизвестны.

Русская служба ВВС отмечает, что подобные нападения происходят в Таиланде крайне редко.

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