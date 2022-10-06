Стрельба в детском саду Таиланда: не менее 36 погибших, большинство - дети

Таиландская газета Khaosod отмечает, что еще несколько человек получили ранения, пишет "Медуза".

Как сообщила полиция, нападение произошло в провинции Нонгбуалампху.

По информации СМИ, нападавший убил свою семью и покончил с собой.

По предварительным данным, он сам ранее служил в полиции и недавно был уволен с работы.

Мотивы нападавшего неизвестны.

Русская служба ВВС отмечает, что подобные нападения происходят в Таиланде крайне редко.