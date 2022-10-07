В сторону мужчин-жуналистов политики реже позволяют себе агрессию и нападки, чем в адрес журналистов-женщин, а хейт от комментаторов - это побочный эффект профессии, с которым приходится считаться. Такие мнения прозвучали в эфире программы "ТЧК" на Rus.LSM.lv, посвященной предвыборному времени глазами тех, кто работает в кадре.
Нападки политиков, хейт и медиаграмотность: журналисты о своей работе
В программе приняли участие:
- Анастасия Осмоловская - продюсер программы "Домская площадь" Латвийского Радио 4;
- Эрика Сташкевич - главный редактор RUS TVNET;
- Алина Ластовская - продюсер, журналист Delfi TV;
- Марис Кирсонс - журналист издания Dienas Bizness.
Об агрессии политиков в сторону журналисток
Продюсер и журналист Delfi TV Алина Ластовская отметила, что заметила интересную закономерность: "Когда ты как женщина задаешь критичный вопрос, мне кажется, это очень многих, извините, триггерит, мол, "что ты тут сидишь, что ты у меня тут спрашиваешь?". Я не говорю конкретно про каких-то кандидатов, но я замечала, что в студии у мужчин многие себя ведут иначе, чем в студии у женщин".
С ней согласилась и ведущая ТЧК на мультимедийной платформе Rus.Lsm.lv Алена Борисова, которая видит разницу в поведении политиков в зависимости от того, кто ведет передачу - она или ее коллега, второй ведущий ТЧК Алексей Дунда.
"Я подтверждаю. У меня есть коллега Алексей Дунда, и мы с ним меняемся, оба ведем эфиры. У нас общий продюсер программы, которая тоже наблюдала, как по разному меняется общая атмосфера в студии, когда то, что позволяют себе со мной, не позволяют с Алексеем. Но это отдельный вопрос. Я не хочу уходить, может быть, в теории сексизма, возможно, порой это продиктовано настроением, в тот конкретный день кто-то не выспался, условий может быть много, но это факт, прослеживается".
О хейте в комментариях
На вопрос, читают ли журналисты комментарии о себе, главный редактор RUS TVNET Эрика Сташкевич ответила утвердительно.
"Я люблю почитать комментарии, они меня не задевают. Иногда там даже бывает конструктивная критика, какие-то идеи, о чем нам надо поговорить.
Когда начинают оценивать мою прическу, советовать мне поменять парикмахера, меня это умиляет.
Я даже в какой-то момент задумалась, может быть, и правда надо поменять парикмахера, и поменяла. И даже, мне кажется, проговорила это в эфире. Я к комментариям отношусь с любовью и теплом. Спасибо за то, что смотрите. Спасибо за то, что взаимодействуете. Мне важно любое мнение. Но если начинают рассказывать, мол, "мужика давно не было", и в комментарии переходят на личность, это, конечно, уже не конструктивная критика. На комментарии о моей семье, о личной жизни я не обращаю внимание".
По мнению главреда RUS TVNET, на основе комментариев можно даже построить личный бренд: "Хорошо, могу стать "самым перебивающим журналистом Латвии" или "лицом латвийской пропаганды".
Примечательно, что, отвечая на критику и негативные комментарии, вторая сторона, как правило, снижает напор и открыта к уважительному диалогу. Порой, негативный комментарий - лишь способ привлечь внимание, отметила Сташкевич.
Самые классические комментарии о СМИ - "вы проплаченные", "заказуха", "сколько вам занесли". На RUS TVNET по мотивам таких комментариев родилось название дискуссионной передачи "Кто вам платит?".
На вопрос, насколько журналисты свободны в своей профессиональной деятельности и могут ли говорить то, что хотят и формулировать вопросы так, как считают нужным сами, Алина Ластовская ответила "да, конечно", пояснив: "За меня вопросы, к сожалению, никто не пишет. Приходится самой придумывать. Конечно, мы с коллегами обсуждаем какие-то для важной передачи. Если бы начались какие-то огромные ограничения, даже не огромные, просто ограничения в этой профессии, я думаю, мы бы здесь не работали, нас бы здесь не было. Почему мы здесь? Мы даем платформу тем людям, которые, например, нас критикуют, ругают, говорят, что мы продажные, что мы пропаганда, потому что мы за свободу слова, мы даем людям высказаться, мы даем платформу действительно, по каким-то объективным критериям. Мы зовем оппозицию, коалицию - это главная основа нашей работы".
Эрика Сташкевич добавила, что все комментарии про "кормушку", "Госдеп", "Кремль", не имеет ничего общего с реальностью. "Мы - коммерческое СМИ, которое само себе зарабатывает на жизнь. Вся наша редакция существует на деньги рекламы - в большинстве своем ты открываешь портал, там всплывают все эти баннеры, реклама, которая многих раздражают. Вот это и есть наша зарплата, а не как многим кажется, что кто-то приходит и что-то заносит. И вот ввели еще платную подписку для тех, кого раздражают баннеры. Пожалуйста, можете купить Klik, и тогда рекламы для вас не будет. Но вы поддержите нашу журналистскую работу. Все, других источников дохода у нас нет. Журналисты получают не так много. Это профессия вообще очень идейная и достаточно бедная. Когда ты приходишь студентом учиться на журналиста, мне кажется, на первых курсах тебе сразу говорят: "Слушайте, ребят, вы никогда не будете богатыми, вы должны любить это дело, вы хорошо подумали, вы действительно хотите работать в этой профессии? Это профессия не про деньги, как бы там комментаторам не казалось".
О медиаграмотности
Обсудили журналисты и то, обязаны ли политики ходить во все медиа, куда их приглашают? Алина Ластовская отметила, что взаимодействие политика со СМИ во многом его характеризует - одно дело, это общение со своей лояльной аудиторией в TikTok, и совсем другое - разговор с журналистом, который укажет на несостыковки в фактах и подсветит критические моменты.
Эрика Сташкевич указала на важность медиаграмотности и необходимость учить аудиторию отличать, где журналистская работа, а где - блогерство. Также она отметила, что ходить или не ходить в СМИ политик может решать, пока не занял какой-то должностной пост. Как только у политика есть должность, его обязанность - отчитываться перед общественность и делать это через СМИ, даже если они тебе не нравятся. Недопустима позиция премьера Латвии Кришьяниса Кариньша, который заявил, что не пойдет на передачу к Янису Домбурсу (на Kas notiek Latvijā? на LTV - Прим. ред.), потому что это "развлекательное шоу".
Как можно назвать дискуссионную передачу развлекательным шоу? Как можно так обнулять и какой посыл это дает аудитории в вопросах медиаграмотности? "Мне кажется, когда ты борешься действительно за медиаграмотность, и твоя партия об этом постоянно говорит, ну, не стоит действительно так делать, потому что мы знаем, что туда приходят и обсуждают серьезные вопросы, а не поют песни, не танцуют", - заключила сотрудница Delfi TV Ластовская.
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Видео: ТЧК. "Отэфирили!"
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