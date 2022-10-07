Нападки политиков, хейт и медиаграмотность: журналисты о своей работе

На вопрос, насколько журналисты свободны в своей профессиональной деятельности и могут ли говорить то, что хотят и формулировать вопросы так, как считают нужным сами, Алина Ластовская ответила "да, конечно", пояснив: "За меня вопросы, к сожалению, никто не пишет. Приходится самой придумывать. Конечно, мы с коллегами обсуждаем какие-то для важной передачи. Если бы начались какие-то огромные ограничения, даже не огромные, просто ограничения в этой профессии, я думаю, мы бы здесь не работали, нас бы здесь не было. Почему мы здесь? Мы даем платформу тем людям, которые, например, нас критикуют, ругают, говорят, что мы продажные, что мы пропаганда, потому что мы за свободу слова, мы даем людям высказаться, мы даем платформу действительно, по каким-то объективным критериям. Мы зовем оппозицию, коалицию - это главная основа нашей работы".

Эрика Сташкевич добавила, что все комментарии про "кормушку", "Госдеп", "Кремль", не имеет ничего общего с реальностью. "Мы - коммерческое СМИ, которое само себе зарабатывает на жизнь. Вся наша редакция существует на деньги рекламы - в большинстве своем ты открываешь портал, там всплывают все эти баннеры, реклама, которая многих раздражают. Вот это и есть наша зарплата, а не как многим кажется, что кто-то приходит и что-то заносит. И вот ввели еще платную подписку для тех, кого раздражают баннеры. Пожалуйста, можете купить Klik, и тогда рекламы для вас не будет. Но вы поддержите нашу журналистскую работу. Все, других источников дохода у нас нет. Журналисты получают не так много. Это профессия вообще очень идейная и достаточно бедная. Когда ты приходишь студентом учиться на журналиста, мне кажется, на первых курсах тебе сразу говорят: "Слушайте, ребят, вы никогда не будете богатыми, вы должны любить это дело, вы хорошо подумали, вы действительно хотите работать в этой профессии? Это профессия не про деньги, как бы там комментаторам не казалось".