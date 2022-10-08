СМИ: Никита Пресняков уехал в США

Ранее в СМИ появилась новость, что Никита Пресняков был мобилизован. Его якобы забрали прямо с репетиции спектакля в Московском Губернском театре. После музыкант опроверг это в своем Telegram-канале.

Источник портала StarHit.ru говорит, что Никита Пресняков вообще не принимал участия в репетициях, поскольку еще несколько недель назад уехал из РФ.

"Он уехал в Америку три недели назад и всех этим подставил. Сорвал несколько спектаклей, заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре сложно, так как у него главная роль в спектакле", - цитирует инсайдера СМИ.

Проверить, где сейчас находится Никита Пресняков не представляется возможным. Последняя публикация в Instagram у него и у его супруги Алены Красновой была сделал 11 сентября.

Жена прокомментировала нашумевшую новость о мобилизации в личных соцсетях: "Это все слухи и неправда, он со мной!". Об этом сообщил портал Woman.ru. Кроме того девушка предположила, что слухи распускают какие-то люди, которые испытывают личную неприязнь к ее мужу.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране на фоне военных действий, осуществляемых армией России в Украине.

Сразу после объявления о частичной военной мобилизации резко возрос спрос на авиабилеты из России и аренду жилья в других странах. На границах с такими государствами, как Казахстан или Грузия, образовались многокилометровые пробки. Известно, что чаще всего пользователи искали авиабилеты в страны, не требующие визы: Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Азербайджан, ОАЭ, Грузию, Таиланд и Таджикистан.