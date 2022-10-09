Латвия отправит Международный суд полицейского для расследования военных преступлений России

Министерство внутренних дел отметило, что в настоящее время главный ресурс МУС посвящен расследованию совершенных в Украине преступлений, и прокурор МУС призвал страны оказать практическую помощь Офису прокурора. Страны приглашаются назначить на службу в МУС национальных экспертов, в том числе юристов, следователей, чтобы помочь бюро по возможности эффективнее работать над ситуациями или делами, которые в настоящее время расследуются или рассматриваются.

Министр юстиции Янис Борданс, участвуя в собрании стран-членов МУС в Гааге, в Нидерландах в этом году выразил строгое поддержку укреплению работы МУС и подчеркнул центральную роль МУС в международных уголовно-процессуальных правах и борьбе с тяжелыми преступлениями.

Министерство внутренних дел, ссылаясь на призыв Министерства юстиции и ноту прокурора МУС, проинформировало о национальном эксперте, которого оно было бы готово назначить на службу в МУС.

В августе получено письмо офиса прокурора МУС о том, что суд, оценив знания и прежний опыт национальных экспертов Латвии, выбрал главного инспектора Управления уголовной разведки Главного управления уголовной полиции Госполиции Ольгу Троцкую.

Планируется, что Троцкая будет служить в МУС 12 месяцев, а именно с 17 октября этого года по 16 октября 2023 года.