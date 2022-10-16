Открывая съезд Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в субботу, 16 октября, предупредил, что впереди ждут трудные времена.
Грядут тяжелые времена: Си Цзиньпин выступил на съезде Компартии Китая
Обращаясь к примерно 2300 делегатам конгресса в Большом зале народных собраний в Пекине, Си предупредил о "потенциальных опасностях", подчеркнув, что Китай должен быть "готов к наихудшему сценарию".
"Так что адаптируйтесь и будьте готовы к сильным ветрам, бурным водам и еще более страшным штормам", - сказал глава государства и генеральный секретарь партии.
Он призвал страну решительно следовать за руководством партии в обновлении китайской нации и распространении "социализма с китайской спецификой".
Си Цзиньпин подчеркнул, что ближайшие пять лет будут решающими в этом отношении и заявил, что на международной арене ожидаются "огромные риски и проблемы", "глобальные изменения, невиданные за столетие".
Среди прочего, председатель КНР также высоко оценил проводимую в стране политику "нулевой терпимости" к Covid-19, которая привела к "чрезвычайно вдохновляющим успехам" как с точки зрения борьбы с пандемией, так и с точки зрения экономического развития.
В то время как остальной мир пытается смириться с вирусом, Китай продолжает проводить политику "нулевой терпимости", и даже сейчас десятки миллионов китайцев все еще находятся на полном или частичном домашнем карантине.
Си еще раз подчеркнул позицию Пекина по тайваньскому вопросу, заявив, что остров является частью территории Китая и что для его возвращения не исключено применение военной силы.
"Необходимо добиться полного воссоединения с отечеством, и добиться этого, безусловно, возможно", - подчеркнул глава государства.
Ожидается, что съезд Коммунистической партии, который собирается каждые пять лет, переизберет Си на посту генсека партии, что еще больше укрепит его власть. При этом на остальных членов Политбюро будут распространяться ограничения как по срокам, так и по возрасту, в результате чего многим придется покинуть свои места.
Ожидается, что делегаты съезда, которые почти никогда не отклоняются от курса, заданного политбюро партии, официально закрепят идеологические постулаты, высказанные лично Си Цзиньпином, в уставе Коммунистической партии. Съезд должен также избрать новых членов центрального комитета партии.
За изменениями в партийном руководстве последует смена правительства. Ожидается, что новый премьер-министр и новые министры будут избраны в марте.
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