Грядут тяжелые времена: Си Цзиньпин выступил на съезде Компартии Китая

Обращаясь к примерно 2300 делегатам конгресса в Большом зале народных собраний в Пекине, Си предупредил о "потенциальных опасностях", подчеркнув, что Китай должен быть "готов к наихудшему сценарию".

"Так что адаптируйтесь и будьте готовы к сильным ветрам, бурным водам и еще более страшным штормам", - сказал глава государства и генеральный секретарь партии.

Он призвал страну решительно следовать за руководством партии в обновлении китайской нации и распространении "социализма с китайской спецификой".

Си Цзиньпин подчеркнул, что ближайшие пять лет будут решающими в этом отношении и заявил, что на международной арене ожидаются "огромные риски и проблемы", "глобальные изменения, невиданные за столетие".

Среди прочего, председатель КНР также высоко оценил проводимую в стране политику "нулевой терпимости" к Covid-19, которая привела к "чрезвычайно вдохновляющим успехам" как с точки зрения борьбы с пандемией, так и с точки зрения экономического развития.