Вс, 16.10.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Грядут тяжелые времена: Си Цзиньпин выступил на съезде Компартии Китая

rus.tvnet.lv
Грядут тяжелые времена: Си Цзиньпин выступил на съезде Компартии Китая
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Глава Китая Си Цзиньпин
Глава Китая Си Цзиньпин Фото: 360b/Shutterstock

Открывая съезд Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин в субботу, 16 октября, предупредил, что впереди ждут трудные времена.

Обращаясь к примерно 2300 делегатам конгресса в Большом зале народных собраний в Пекине, Си предупредил о "потенциальных опасностях", подчеркнув, что Китай должен быть "готов к наихудшему сценарию".

"Так что адаптируйтесь и будьте готовы к сильным ветрам, бурным водам и еще более страшным штормам", - сказал глава государства и генеральный секретарь партии.

Он призвал страну решительно следовать за руководством партии в обновлении китайской нации и распространении "социализма с китайской спецификой".

Си Цзиньпин подчеркнул, что ближайшие пять лет будут решающими в этом отношении и заявил, что на международной арене ожидаются "огромные риски и проблемы", "глобальные изменения, невиданные за столетие".

Среди прочего, председатель КНР также высоко оценил проводимую в стране политику "нулевой терпимости" к Covid-19, которая привела к "чрезвычайно вдохновляющим успехам" как с точки зрения борьбы с пандемией, так и с точки зрения экономического развития.

В то время как остальной мир пытается смириться с вирусом, Китай продолжает проводить политику "нулевой терпимости", и даже сейчас десятки миллионов китайцев все еще находятся на полном или частичном домашнем карантине.

Си еще раз подчеркнул позицию Пекина по тайваньскому вопросу, заявив, что остров является частью территории Китая и что для его возвращения не исключено применение военной силы.

"Необходимо добиться полного воссоединения с отечеством, и добиться этого, безусловно, возможно", - подчеркнул глава государства.

Ожидается, что съезд Коммунистической партии, который собирается каждые пять лет, переизберет Си на посту генсека партии, что еще больше укрепит его власть. ​При этом на остальных членов Политбюро будут распространяться ограничения как по срокам, так и по возрасту, в результате чего многим придется покинуть свои места.

Ожидается, что делегаты съезда, которые почти никогда не отклоняются от курса, заданного политбюро партии, официально закрепят идеологические постулаты, высказанные лично Си Цзиньпином, в уставе Коммунистической партии. Съезд должен также избрать новых членов центрального комитета партии.

За изменениями в партийном руководстве последует смена правительства. Ожидается, что новый премьер-министр и новые министры будут избраны в марте.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх