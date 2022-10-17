СМИ: Иран планирует передать России баллистические ракеты и беспилотники

Первая партия ракет "Фатех-110" и "Зульфикар" уже готовится на иранских заводах. Также планируется поставить несколько десятков беспилотных летательных аппаратов в "Мохаджер-6" и большое количество уже используемых в Украине дронов-смертников.

По данным украинской разведки, всего Россия заказала у Ирана 2400 беспилотников. Однако Иран отрицает, что отправляет оружие в Россию.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян в телефонном разговоре с министром обороны Португалии заявил, что Иран не поставляет и не будет поставлять никаким странам оружие, которое могло бы быть использовано в войне в Украине.

Также главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что к 10 октября в Беларусь ввезено 32 беспилотника иранского производства, еще восемь планируется ввезти до 14 октября.

Тем временем Минск передает россиянам имеющуюся на своих складах военную технику и боеприпасы.

В ближайшее время из Беларуси в Россию отправятся 13 эшелонов с военной техникой и боеприпасами, хранящимися на складах белорусской армии, сообщает украинская разведка.