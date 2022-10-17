Видео и фото ⟩ Крушение Су-34 в Ейске: число погибших выросло до 15. Опубликованы новые фото

Самолет с полным боекомплектом упал во дворе дома 47/1 на улице Красная, у ТЦ "Меотида". В МЧС Краснодарского края сообщили, что загорелись квартиры с первого по пятый этаж; огонь повредил более 45 квартир. Также сообщается, что пламя полностью охватило один из подъездов. На месте возгорания работали "все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как заявили в Министерстве обороны России, у Су-34 загорелся один из двух двигателей. По данным ведомства, самолет потерпел крушение, когда набирал высоту после вылета с военного аэродрома Южного военного округа.

Telegram-канал 112 сообщает, что оба пилота катапультировались. "По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете", - заявили в министерстве.

Основная версия случившегося - на взлете в двигатели самолета попали птицы, сообщил "военкор" Александр Коц.

Галерея: Фото с места крушения военного самолета в Ейске

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.