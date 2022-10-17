В городе Ейск Краснодарского края России возле девятиэтажного жилого дома упал фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу города. После крушения взорвались боеприпасы самолета, огонь перекинулся на высотный дом. Изначально сообщалось о двух жертвах, однако затем их число выросло до 15.
Видео и фото ⟩ Крушение Су-34 в Ейске: число погибших выросло до 15. Опубликованы новые фото
Самолет с полным боекомплектом упал во дворе дома 47/1 на улице Красная, у ТЦ "Меотида". В МЧС Краснодарского края сообщили, что загорелись квартиры с первого по пятый этаж; огонь повредил более 45 квартир. Также сообщается, что пламя полностью охватило один из подъездов. На месте возгорания работали "все краевые и районные пожарно-спасательные гарнизоны", сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Как заявили в Министерстве обороны России, у Су-34 загорелся один из двух двигателей. По данным ведомства, самолет потерпел крушение, когда набирал высоту после вылета с военного аэродрома Южного военного округа.
Telegram-канал 112 сообщает, что оба пилота катапультировались. "По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете", - заявили в министерстве.
Основная версия случившегося - на взлете в двигатели самолета попали птицы, сообщил "военкор" Александр Коц.
Галерея: Фото с места крушения военного самолета в Ейске
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.
Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Он заслушал доклады министров и главы региона о случившемся и поручил губернатору, главе МЧС и министру здравоохранения вылететь в Ейск.
Около 350 жильцов многоэтажного дома, по данным 112, эвакуировали в ближайшую гостиницу и детский лагерь.
Дополнено 18 октября в 18:20
Сначала пресс-служба МЧС России сообщила, что количество погибших в результате падения Су-34 увеличилось до 13 человек, а разбор завалов на месте трагедии завершен. Позднее в Telegram-каналах появилась информация, что из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего, который жил в квартире на втором этаже. Mash утверждает, что тело не удалось опознать из-за сильного обгорания.
Позднее вице-губернатор Кубани Анна Минькова сообщила, что в больнице скончался 51-летний мужчина с 80-процентными ожогами тела. Он стал 15 погибшим в катастрофе.
Как сообщил представитель МЧС, среди погибших - трое детей. 19 человек пострадали, а в ходе спасательной операции удалось спасти 68 человек.
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