В субботу и воскресенье, 22 и 23 октября, в Рижском зоопарке пройдут Дни кенгуру, сообщили в отделе маркетинга зоопарка.
В Рижском зоопарке пройдут Дни кенгуру
В эти дни с 11:00 до 15:00 у посетителей будет возможность попробовать свои силы в прыжках в длину, посоревновавшись с кенгуру, и узнать, кто окажется самым умелым прыгуном в длину.
У всех будет возможность сфотографироваться, сидя в импровизированной сумке-кенгуру. Фото кенгуру высотой 2,5 метра было создано художницей Кристой Битмете и будет находиться в вольере для кенгуру.
С другой стороны, в отделе амфибий и рептилий Латвии в воскресенье состоятся две импровизации театра рисования с участием посетителей зоопарка и розыгрышами.
Дни кенгуру в зоопарке проводятся в честь девочки рыжего кенгуру, которая родилась в Рижском зоопарке год назад в середине октября, и в честь Международного дня кенгуру 24 октября.
По данным зоопарка, в мире насчитывается около 65 видов семейства кенгуровых, которых называют не только кенгуру, но и валлаби, древесными кенгуру и скалистыми валлаби.
Эти животные водятся в Австралии и на близлежащих островах. Они живут не только на широких лугах, но и в лесах и умеют лазить по деревьям, а также по скалистым и каменистым местам.
В Рижском зоопарке и его просторных вольерах можно увидеть два вида кенгуру - рыжего кенгуру и болотного валлаби.
С другой стороны, в экспозиции Тропического дома обитает близкий родственник кенгуру - крысиный кенгуру, который редко встречается в мире и поэтому занесен в категорию исчезающих животных. Оценки количества и распределения экземпляров показывают, что этот вид имеет очень высокую вероятность исчезновения в дикой природе.
У бурого кенгуру, болотного кенгуру и рычащего крысиного кенгуру есть международные программы, в которых участвует Рижский зоопарк, задачей которого является поддержание здоровых популяций в неволе.
В Риге успешно размножились животные всех трех видов, что свидетельствует о подходящих условиях содержания в зоопарке.
Галерея: питомцы Рижского зоопарка летом
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