В Рижском зоопарке пройдут Дни кенгуру

В эти дни с 11:00 до 15:00 у посетителей будет возможность попробовать свои силы в прыжках в длину, посоревновавшись с кенгуру, и узнать, кто окажется самым умелым прыгуном в длину.

У всех будет возможность сфотографироваться, сидя в импровизированной сумке-кенгуру. Фото кенгуру высотой 2,5 метра было создано художницей Кристой Битмете и будет находиться в вольере для кенгуру.

С другой стороны, в отделе амфибий и рептилий Латвии в воскресенье состоятся две импровизации театра рисования с участием посетителей зоопарка и розыгрышами.

Дни кенгуру в зоопарке проводятся в честь девочки рыжего кенгуру, которая родилась в Рижском зоопарке год назад в середине октября, и в честь Международного дня кенгуру 24 октября.

По данным зоопарка, в мире насчитывается около 65 видов семейства кенгуровых, которых называют не только кенгуру, но и валлаби, древесными кенгуру и скалистыми валлаби.