Смертельное ДТП с Анной Большовой: подробности расследования

Звезда рок-оперы "Юнона и Авось" Анна Большова в деревне Грачевка Калужской области на своем автомобиле Audi Q3 наехала на женщину. Актриса сразу вызвала скорую и полицию, но пострадавшая умерла еще до приезда медиков.

Директор театра "Ленком", где служит Большова, Марк Варшавер рассказал, что в день смертельного ДТП Олеся сильно поссорилась с мужем. Есть версия, что гражданский муж бросил пьяную женщину на дороге. Она выскочила на проезжую часть, которая была плохо освещена.

"Я лично разговаривал с прокурором Калужской области. Мне он сказал: ваша Аня не виновата. Произошла трагическая случайность", - сказал Варшавер.

Марк Варшавер заверил журналистов, что Анна Большова двигалась на своем автомобиле по второстепенной местной дороге со скоростью 5-10 километров в час. Но там была абсолютная темень. В какой-то момент под колеса ей рухнул человек. Он добавил, что погибшая женщина была сильно пьяна.

"Расследование уже заканчивается. Через пару дней всё будет точно известно", - подытожил он.

Варшавер поддерживает связь с Большовой. Он указал, что актриса сильно переживает и убита этой ситуацией.

Ранее стало известно, что за годы поездок Анна Большова 100 раз нарушала правила дорожного движения. Многие штрафы выписывались актрисе именно в Калужской области - там находится ее загородный дом. Большинство нарушений связаны с превышением скорости. Только за 2022 год у актрисы было 22 нарушения. Все штрафы она оплатила. Последний штраф был выписан 10 октября в Москве, за четыре дня до аварии.

Анна Большова Фото: скриншот видео