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Шольц: восстановление Украины будет многолетней задачей международного общества

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Шольц: восстановление Украины будет многолетней задачей международного общества
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Канцлер Германии Олаф Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: AP/Scanpix

Восстановление Украины после войны в России будет многолетним долгом международного сообщества, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Восстановление будет большой, большой задачей", - заявил Шольц в субботу, перед конференцией международных экспертов о восстановлении Украины, которая во вторник начнется в Берлине.

"Мы должны инвестировать, чтобы это хорошо функционировало", - признал он.

Канцлер Германии сказал, что Украина и Европейский союз не могут сделать это в одиночестве.

"Это может сделать только все мировое общество, которое сейчас поддерживает Украину. И это займет много времени", - добавил Шольц.

"Важно не только определить, что нужно делать, где инвестировать, как организовать восстановление, но мы должны думать о том, как международное общество будет финансировать восстановление на протяжении многих, многих лет, даже десятилетий", - сказал Шольц.

Уже в понедельник на украинско-немецком экономическом форуму в Берлине встретятся представители обеих стран, чтобы поговорить о восстановлении Украины.

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