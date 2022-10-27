Российская актриса Кристина Асмус накануне поделилась с поклонниками фотографией с возможным новым возлюбленным. На снимке она держит мужчину за руку.
Фото ⟩ Кристина Асмус показала нового бойфренда
Кристина Асмус показала нового бойфренда
Российская актриса Кристина Асмус состояла в браке с популярным комиком Гариком Харламовым. Они были женаты 7 лет. Экс-супруги после развода сохранили нормальные отношения ради общей дочери.
СМИ писали об отношениях Гарика с коллегой по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук. Но, по слухам, в итоге пара рассталась.
Кристина Асмус долгое время скрывала от поклонников и СМИ свою личную жизнь, но наконец представила мужчину в соцсетях. Правда, внешность возлюбленного красотки можно оценить исключительно со спины. Теперь фолловеры ждут, когда актриса покажет лицо бойфренда.
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