Фото ⟩ Кристина Асмус показала нового бойфренда

Российская актриса Кристина Асмус состояла в браке с популярным комиком Гариком Харламовым. Они были женаты 7 лет. Экс-супруги после развода сохранили нормальные отношения ради общей дочери.

СМИ писали об отношениях Гарика с коллегой по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук. Но, по слухам, в итоге пара рассталась.

Кристина Асмус долгое время скрывала от поклонников и СМИ свою личную жизнь, но наконец представила мужчину в соцсетях. Правда, внешность возлюбленного красотки можно оценить исключительно со спины. Теперь фолловеры ждут, когда актриса покажет лицо бойфренда.