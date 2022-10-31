Самоуправление Огре заставляет горожанина снести забор у Даугавы

Законом о охранных зонах установлено, что в охранных зонах поверхностных водных объектов в десятиметровой зоне запрещается строить и размещать любые здания и сооружения, в том числе ограждения, за некоторыми специально установленными исключениями.

Муниципалитет напоминает, что каждый владелец прибрежной земли должен соблюдать правила и не должен ничего строить рядом с водоемами, так как это определено в планах земельной собственности как ограничение права пользования.

К сожалению, есть собственники, которые игнорируют законодательное ограничение и отгораживают тропу около водоема, делая ее недоступной для посторонних.

На берегу Даугавы в Огре, на улице Акменю 60, собственники недвижимости возвели забор вдоль до самой реки и поставили запертые ворота, чем проигнорировали положения Закона о охранных зонах.

Инспектор по строительству строительного управления Огрского края, несколько раз осмотрел это недвижимое имущество, и сделал вывод, что там был возведен незаконный забор.

Самоуправление неоднократно информировало собственника недвижимости и призывало демонтировать незаконно построенный забор.

К сожалению, владелец игнорирует эти призывы - ограждение, построенное ближе чем в 10 метрах от берега Даугавы, не демонтировано и находится там же, где и запертые ворота. Владелец не идет на контакт с муниципалитетом.

На заседании самоуправления было принято решение возложить на владельца недвижимости обязательство демонтировать десятиметровый забор в течение месяца со дня вступления в силу этого решения.

В случае, если владелец не демонтирует это ограждение в срок, указанный в решении, это сделает Ogres namsaimnieks, и самоуправление возместит все расходы, связанные с демонтажем, с собственника недвижимости.

Самоуправление информирует, что это далеко не единственное место на территории Огрского края, где не соблюдаются ограничения, и закрыт свободный доступ к водам Даугавы и других рек.