В Тукумсе за неделю арестованы четыре преступные группировки

20 октября сотрудники правоохранительных органов задержали одного мужчину по подозрению как минимум в четырех хищениях топлива на станциях в Тукумсе, Добеле и Елгаве. В настоящее время он находится под стражей. В ходе следствия полиция продолжает розыск других лиц, причастных к этим преступлениям.

За три месяца в Яунсаты и Земите было зарегистрировано пять краж. Например, в июне из гаража дома были украдены бензопила стоимостью 500 евро и топливо, в результате чего общий материальный ущерб составил 600 евро.

В августе из одного дома были украдены телевизор, декодер, музыкальный центр и бинокль ночного видения, а из другого жилого дома - рога лося и триммер, в результате чего общий материальный ущерб составил 1500 евро. Кражи продолжились и в сентябре - в одном случае была украдена сумка с различными вещами, а в другом воры попытались украсть трактор Т-25.

По всем делам возбуждены уголовные дела. 20 октября сотрудники полиции Тукумского участка задержали двоих мужчин по подозрению в совершении указанных уголовных преступлений.

26 октября правоохранители задержали троих молодых людей по подозрению в грабеже и умышленном повреждении чужого имущества. Сначала они разбили оконное стекло дома, а затем отправились на вокзал, где пнули кофейный автомат. Также молодые люди повредили входную дверь квартиры, причинив материальный ущерб на сумму 150 евро, а примерно через 10 минут разбили оконное стекло в другой квартире, причинив материальный ущерб на сумму 20 евро.

Наконец, молодые люди, применив физическую силу и угрожая ножом, украли бумажник и мобильный телефон у мужчины, причинив ему материальный ущерб на сумму 170 евро.

По подозрению в грабеже в составе группы полиция возбудила уголовное дело и задержала преступников. В настоящее время один из молодых людей находится под стражей

27 октября полиция задержала двоих мужчин по подозрению в не менее чем 14 кражах, совершенных в Тукумсе в этом году. Суд удовлетворил ходатайство полиции и 28 октября применил к одному из них меру пресечения - арест.

По всем 14 уголовным делам продолжаются следственные действия.