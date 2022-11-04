Минздрав: йодосодержащие таблетки поддержаны в качестве одной из мер на случай ядерной угрозы

Она сообщила, что Минздрав подготовил информационное сообщение с предложениями о минимальных мероприятиях в случае готовности к ядерной угрозе, которое было рассмотрено на закрытой части заседания правительства.

Приобретение йодосодержащих таблеток поддержано в качестве одного из мероприятий, однако Алите напоминает - специалисты ранее уже объясняли и оценивали, что профилактика йода - это не "лекарство от радиации" и может нанести серьезный ущерб здоровью.

По поводу других мероприятий Минздрав пока комментариев не дает. Министерство проинформирует общественность, как только будут принятые какие-либо конкретные решения.

Ранее Минздрав уже сообщал, что Латвия находится на расстоянии более 110 километров от электростанций соседних государств, и в этом случае использовать профилактику йода в случае ядерной аварии не нужно.

Даже в государствах, которые находятся ближе к электростанциям, чем Латвия, йод или йодид калия принимают только в случае, если в окружающую среду попал радиоактивный йод, и защищают они только щитовидную железу.

Министерство напоминает, что йод не защищает от других радионуклидов или веществ, например, радиоактивного цезия, и влияния радиации, а также полностью не задерживает проникновение радиоактивного йода в теле - профилактика йода снижает только объем накопленного в щитовидной железе йода.

Кроме того, радиоактивного йода не ни на территории Чернобыльской АЭС, ни на каком-либо хранилище радиоактивных отходов. Радиоактивный йод выделяется только в случаях, если авария произошла на работающем реакторе АЭС, поясняет Минздрав.