77-летний советский и российский певец, композитор Юрий Антонов уехал из России. Сейчас он находится в Европе, где занят своим здоровьем, пишет StarHit.ru.
Юрий Антонов объяснил, почему покинул РФ и уехал в Европу
Юрий Антонов стал жаловаться на проблемы со здоровьем три года назад, когда подвернул ногу. Артиста стали мучить серьезные боли. Какое-то время певец обращался к медикам в Австрии. Там ему провели операцию по замене сустава. Хирургическое вмешательство обошлось музыканту примерно в пять миллионов рублей (80 тысяч евро).
"У меня очень болит колено. И у меня разрыв связок, мениск. Прямо туда в колено. Не могу передать. Отсечение", - говорил певец в 2019 году в программе "Ты не поверишь!".
Теперь Юрий Михайлович опять обратился к врачам. В России они ему помочь не смогли и он отправился в Европу на лечение: "В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу".
Юрий Антонов надеется в скором времени вернуться в Россию. Но боли до сих пор мучают певца. Друг артиста говорит, что в Москве его возвращения ждут с нетерпением. Тем более, что у Юрия Михайловича близится юбилей.
В 2019 году в одном из телешоу российский певец и композитор Юрий Антонов с друзьями вспоминал интересные моменты своей биографии, в том числе как он первым приобрел иномарку среди других советских артистов.
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