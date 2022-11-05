"Риск небольшой, но мы его серьезно воспринимаем": генсек НАТО о ядерной угрозе Путина

По его мнению, Россия ведет себя безответственно и неразумно. Генеральный секретарь НАТО также отметил, что использование ядерного оружия изменило бы сущность самого конфликта. "В ядерной войне не будет победителей", - добавил Столтенберг.

С начала войны в Украине президент России Владимир Путин делал намеки на возможное использование ядерного оружия. В сентябре он подчеркнул, что эти высказывания "не блеф". Однако в конце октября он сказал, что России "нет никакого смысла - ни политического, ни военного" совершить ядерный удар по Украине.

Как сообщает New York Times, в октябре военное руководство России организовало совещания по использованию тактического ядерного оружия на территории Украины.

Министр обороны России Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Национальных вооруженных сил Валерий Герасимов в октябре сообщил США, Великобритании, Китаю и другим странам, что Украина, возможно, готовит провокацию, используя "грязную бомбу". Позднее Международное агентство по атомной энергии проверило места, на которые Россия указала как те, в которых могла бы быть разработана такая бомба - агентство не нашло доказательств, которые могли бы подтвердить заявления российских военных.