Семь лет назад в Ирландии пропала беременная из Латвии. Появилась новая информация

Уильяма и Анастасию, которая была беременна, в последний раз видели во владении, принадлежащем преступнику Корнелиусу Прайсу. 14 апреля 2015 года они пропали.

Полиция Ирландии подозревает, что банда ограбила их и убила. Останки так и не были найдены.

Есть версия, что Уильям и Анастасия собирались покинуть дом Прайса, но были убиты.

Ведущий дело детектив ирландской полиции признал членов банды виновными в совершении убийства с целью защитить свой бизнес по распространению наркотиков.

"Как Уильяма, так и Анастасию в последний раз видели живыми на территории собственности Прайса", - добавил ведущий дело детектив.

До сих пор в связи с убийством Уильяма и Анны были арестованы и допрошены пять человек, в том числе одна женщина, однако обвинения в убийстве никому еще не были выдвинуты.

Прайс и его подельники - главные подозреваемые в еще нераскрытом деле об убийстве.

Напомним, в 2015 году родители Уильяма заявили журналистам, что их сын "не преступник" и его подруга, которую они называли Анной, невинная девушка, у которой нет близких в этой стране. Родственники девушки просили о любой информации.

Вскоре после убийств стало известно, что полиция расследует связь исчезновения пары с криминальной группировкой, которая орудует в округе Горменстона.

Полиция Ирландии указывает, что у Могена были проблемы с наркотиками, но он не был замешан в серьезных преступлениях. Стражи порядка подтвердили, что он был связан с главой преступной группировки и мог знать о совершенном ранее серьезном преступлении.