На жительницу Эстонии напали две соседские собаки: пострадавшая в больнице

По предварительным данным, вчера вечером ​​26-летняя женщина находилась во дворе своего дома, когда на нее напали две соседские собаки. На помощь жертве поспешил ее спутник жизни, которому удалось спасти ее от собак. Женщина получила тяжелые травмы и скорая помощь увезла ее в больницу, но по имеющейся на данный момент информации, к счастью, ее жизни ничего не угрожает.

"Хозяин животного должен сделать все, чтобы исключить ситуации, когда животное может напасть на других людей. Все обстоятельства этого инцидента мы выясним в рамках начатого уголовного производства", – сказал глава отдела ведения производств Тартуского отделения полиции Тимо Рейнтхаль, и добавил, что надеется, что женщина быстро поправится.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Уголовное производство находится в ведении Лыунаской окружной прокуратуры.

Между двумя домами нет забора, и ранее собаки свободно бегали по чужой территории. Полиция знала о проблеме и неоднократно обращала на нее внимание – беседовала с владельцем собак, а также проинформировала волость, на которую возложена обязанность заниматься бродячими собаками.