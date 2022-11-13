Минздрав лишает статуса главного специалиста врачей, несогласных с мнением министерства

Сейчас Думпис ушел с поста главного специалиста, причины комментировать не хочет. На его место Латвийская ассоциация инфекционистов делегировала трех человек. Исчез из списка специалистов и известный онколог Янис Эглитис.

Медики описывают ситуацию в отрасли как стагнацию. Врачи критикуют и политиков, и руководство больниц, назначенное Минздравом.

В конце 2019 года завершился конкурс на должности членов правления трех крупных университетских больниц. Их работа началась в начале февраля, за несколько недель до того, как в Латвии был обнаружен первый случай Covid-19. Примерно в то же время произошли изменения и в правлениях больниц.

Новые руководители не были экспертами в сфере здравоохранения и не облегчали работу медиков во время пандемии.

Несмотря на огромные инвестиции, в крупных больницах не хватает сотрудников, а проблем предостаточно.

Одним из решений может стать реформа больничной сети. Они выделяют больше ресурсов крупным больницам, сокращая спектр услуг в маленьких. Идея была представлена ​​правительству пару недель назад, но она не продвигается.

В ходе переговоров о формировании правительства ни один из потенциальных партнеров по коалиции не изъявил желания возглавить Минздрав.

Кариньш предлагает "Объединенному списку" портфель министра здравоохранения. На эту должность рассматривалась кандидатура Мариса Кучинскиса, но более реально, что он станет министром внутренних дел.

"За Развитие/За!", которая до сих пор отвечала за здравоохранение, считает, что премьер-министр был недостаточно вовлечен в управление кризисом пандемии. Государственный контроль также пришел к выводу, что в управлении кризисом отсутствовал этап координации.

В эти выходные продолжаются партийные переговоры о новом правительстве. "Новое единство" ждет ответа "Объединенного списка" о распределении министров до вечера воскресенья.