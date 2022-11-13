Covid-19 вряд ли принесет такое же количество жертв, как прошлой зимой. Несмотря на огромные инвестиции, система здравоохранения после пандемии еще более истощена. Врачи много критикуют руководство больниц, министерство и политиков. В начале этого года Министерство здравоохранения изменило характер института главных специалистов, ограничив право врачей критиковать министерство, сообщает Nekā Personīga.
Минздрав лишает статуса главного специалиста врачей, несогласных с мнением министерства
Основными специалистами Минздрава являются врачи, которые консультируют министерство. Это известные и уважаемые профессионалы своего дела. Главный кардиолог Андрей Эрглис, главный стоматолог Андис Паэглитис, главным инфекционистом много лет был Уга Думпис. В список основных специалистов входят 20 врачей и один представитель медицинского персонала.
Компенсацию за эту работу они не получают.
Из протоколов совещаний главных специалистов видно, что они обсуждали реформу оплаты труда врачей, искали решения по сокращению очередей и другие вопросы.
Согласно постановлению министерства, до начала этого года у главных специалистов было семь обязанностей. Но теперь список дополнен требованием, чтобы ключевые специалисты представляли мнение Минздрава.
До начала этого года главным инфекционистом Минздрава был врач Уга Думпис. Он не особенно критиковал министерство или правительство в первый год пандемии. Но в сентябре прошлого года, когда заболеваемость стремительно росла и главный инфекционист призвал к срочным ограничениям, политики проигнорировали его и других предупреждений экспертов.
Врачи считают, что в этом году в предвыборной атмосфере министерство хотело заглушить критику.
Сейчас Думпис ушел с поста главного специалиста, причины комментировать не хочет. На его место Латвийская ассоциация инфекционистов делегировала трех человек. Исчез из списка специалистов и известный онколог Янис Эглитис.
Медики описывают ситуацию в отрасли как стагнацию. Врачи критикуют и политиков, и руководство больниц, назначенное Минздравом.
В конце 2019 года завершился конкурс на должности членов правления трех крупных университетских больниц. Их работа началась в начале февраля, за несколько недель до того, как в Латвии был обнаружен первый случай Covid-19. Примерно в то же время произошли изменения и в правлениях больниц.
Новые руководители не были экспертами в сфере здравоохранения и не облегчали работу медиков во время пандемии.
Несмотря на огромные инвестиции, в крупных больницах не хватает сотрудников, а проблем предостаточно.
Одним из решений может стать реформа больничной сети. Они выделяют больше ресурсов крупным больницам, сокращая спектр услуг в маленьких. Идея была представлена правительству пару недель назад, но она не продвигается.
В ходе переговоров о формировании правительства ни один из потенциальных партнеров по коалиции не изъявил желания возглавить Минздрав.
Кариньш предлагает "Объединенному списку" портфель министра здравоохранения. На эту должность рассматривалась кандидатура Мариса Кучинскиса, но более реально, что он станет министром внутренних дел.
"За Развитие/За!", которая до сих пор отвечала за здравоохранение, считает, что премьер-министр был недостаточно вовлечен в управление кризисом пандемии. Государственный контроль также пришел к выводу, что в управлении кризисом отсутствовал этап координации.
В эти выходные продолжаются партийные переговоры о новом правительстве. "Новое единство" ждет ответа "Объединенного списка" о распределении министров до вечера воскресенья.
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