После внезапной кончины цесвайнского семейного врача Инесы Лусе Мадонское самоуправление в срочном порядке ищет нового семейного врача, сообщает агентство LETA.
В Цесвайне в связи с внезапной смертью семейного врача ищут нового
В Цесвайне в связи с внезапной смертью семейного врача ищут нового
В данный момент местные власти решают вопрос о привлечении нового врача, однако до момента обеспечения его наличия клиентов Лусе призывают забрать свои карты истории болезней из практики Лусе и самим найти возможность записаться к другому семейному врачу, хотя бы пока в Цесвайне не начнет работу новый врач.
Пациенты, у которых открыты и нужно закрыть или открыть больничные, а также в других срочных случаях могут обращаться в практику семейного врача Илги Крейцумы.
Самоуправление обещает новому врачу, который может быть и резидентом, обеспечить помещения для практики и место жительства в Цесвайне.
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