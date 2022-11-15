В Цесвайне в связи с внезапной смертью семейного врача ищут нового

В данный момент местные власти решают вопрос о привлечении нового врача, однако до момента обеспечения его наличия клиентов Лусе призывают забрать свои карты истории болезней из практики Лусе и самим найти возможность записаться к другому семейному врачу, хотя бы пока в Цесвайне не начнет работу новый врач.

Пациенты, у которых открыты и нужно закрыть или открыть больничные, а также в других срочных случаях могут обращаться в практику семейного врача Илги Крейцумы.

Самоуправление обещает новому врачу, который может быть и резидентом, обеспечить помещения для практики и место жительства в Цесвайне.