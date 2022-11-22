Скончался профессор ЛУ Розенфелдс

Он был председателем Совета факультета, председателем Совета по развитию юридической науки, заведующим кафедрой гражданско-правовых наук, многолетним педагогом и ученым-правоведом, присяжным адвокатом, лауреатом государственных и факультетских премий, автором или соавтором многих публикаций и докладов на конференциях.

Одной из последних значимых публикаций Розенфелдса является монография по прецедентному праву на английском языке, выпущенная издательством Kluwer, а также раздел в Национальной энциклопедии и готовящееся новое издание монографии по прецедентному праву.

ЛУ подчеркивает, что со смертью профессора из рядов педагогов факультета уходит целое поколение. Профессор был источником вдохновения, образцом для подражания и надежной опорой для студентов, коллег и единомышленников в неясных вопросах в перипетиях права.

Профессор был экспертом в области древнеримского права, прецедентного права, права интеллектуальной собственности.