Видео ⟩ На месте фамильной могилы в Риге появилась часть чужого захоронения

Семья планирует оставить третье место детям умершего.

Было написано заявление в Государственную полицию, но там состава преступления не обнаружили и не возбудили уголовное дело. "Принято решение в виде постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Уголовного правонарушения нет", - отвечают правоохранители.

"Пару недель назад мы приехали и увидели, что установлен третий бордюр. Мы в панике стали звонить двоюродному брату, который пришел в ужас от того, что кто-то установил бордюр на его могиле. Он был размещен точно так же, как если бы человек умер. Мы пошли в контору кладбища, рассказали, что произошло. Пришел могильщик, проверил железным колом, нет ли в земле нового захоронения. Его не было. Мы попросили, чтобы он убрал бордюр, но он сказал, что мы должны сами это сделать", - рассказывает Маргарита.

Родственники не знают, сколько времени бетонный бордюр находится на участке. Последние два года родственники умершего не приезжали навестить место его упокоения.

"Скорее всего, это связано с недобросовестным поведением людей. При обустройстве могилы они неправильно распорядились бордюрами, поставили их в другом месте. Таким образом они сэкономили на вывозе мусора.

Нужно написать заявление в муниципальную полицию о нарушении правил. Если удастся найти виновного, мы сможем взыскать расходы на снятие бордюра", - объясняет глава Управления кладбищ Рижской думы Гинт Зела.

У руководителей кладбищ есть информация о благоустройстве могил, но не хватает ресурсов для проверки утилизации отходов.

Зела призывает семью написать заявление о происшествии, чтобы при следующем вывозе мусора убрали и лишние бетонные бордюры с могилы семьи Маргариты.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)