"За стабильность!" обещает побороться против повышения тарифов Sadales tīkls

Партия отмечает, что в настоящее время нет никаких указаний на то, что Sadales tīkls допускает возможность отказа от этого плана.

Лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов заявил, что пришла пора депутатам использовать свои полномочия, чтобы убедить SPRK не утверждать новые тарифы. Такие тарифы были бы крайне обременительны для латвийских семей и предприятий, отметил политик, добавив, что для тех семей и бизнесменов, которые перешли на использование солнечной энергии, идея Sadales tīkls - это "плевок в лицо".

Как сообщалось, оператор системы распределения электроэнергии Sadales tīkls планирует повысить тариф в среднем на 75%. В свою очередь тариф Augstsprieguma tīkls может повыситься в 4,3-4,9 раза.