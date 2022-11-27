Главное за 27 ноября ⟩ Подробности ДТП в Айнажи, елка на Домской площади и adidas Baltic в "черном списке" PTAC

Средний возраст жителей Латвии вырос с 32 лет в 1925 году до 43 лет в 2021 году, свидетельствуют основные результаты переписи населения, проведенной Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2021 году.

Рижское "Динамо" одержало разгромную победу в матче Высшей лиги чемпионата Латвии по хоккею. "Динамо" у себя дома одержало разгромную победу над "Динабургом" - 19:0 (4:0, 5:0, 10:0).

За рубежом:

В Китае усилились протесты против правительственных мер по борьбе с ковидом, при этом протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги. На акции протеста в Шанхае - крупнейшем городе Китая и мировом финансовом центре на востоке страны - люди открыто выкрикивали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утверждает, что с 10 декабря в России может начаться новая "скрытая волна мобилизации". Так сказано в утреннем сообщении генерального штаба 27 ноября, сообщает "Медуза".

После инаугурации президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в столице Казахстана в субботу, 26 ноября, начались протесты, сообщает независимое СМИ России Insider.

Представитель НАТО заявил газете The New York Times, что две трети стран альянса значительно исчерпали свои возможности отправки оружия в Украину. Об этом пишет "Медуза".