Главная хорошая новость дня сегодняшнего: в Ригу наконец пришло по-настоящему зимнее настроение - на Домской площади торжественно зажгли рождественскую елку. Впрочем, хватало и других новостей. Рассказываем о самом главном за воскресенье, 27 ноября.
Главное за 27 ноября ⟩ Подробности ДТП в Айнажи, елка на Домской площади и adidas Baltic в "черном списке" PTAC
Новости Латвии:
В воскресенье, 27 ноября, в Риге была зажжена главная рождественская елка города. На мероприятии на Домской площади собрались несколько тысяч человек. Главную елку Риги на Домской площади зажег детский и юношеский вокальный ансамбль Kolibri, в свою очередь мэр Риги Мартиньш Стакис выступил перед присутствующими при помощи видео.
В связи с длинными очередями в Государственную врачебную комиссию по экспертизе здоровья и трудоспособности (VDEĀVK), Министерство здравоохранения планирует продлить срок установленных ранее групп инвалидности.
С 28 ноября по 2 декабря военнослужащие мотострелковой бригады Сухопутных войск будут улучать военные навыки, сообщили в Twitter Национальные вооруженные силы (НВС).
В "чёрный список" Центра защиты прав потребителей (PTAC) попал торговец одеждой adidas Baltic, свидетельствует решение комиссии по разрешению потребительских споров PTAC.
Очевидец заметил, что от виадука через железную дорогу на улице Торнякална отделилась бетонная конструкция.
Аварию в Айнажи в субботу вечером потерпел автобус эстонской транспортной компании MK Autobus, погиб находившийся за его рулем водитель из Эстонии, сообщили в компании.
Средний возраст жителей Латвии вырос с 32 лет в 1925 году до 43 лет в 2021 году, свидетельствуют основные результаты переписи населения, проведенной Центральным статистическим управлением (ЦСУ) в 2021 году.
Рижское "Динамо" одержало разгромную победу в матче Высшей лиги чемпионата Латвии по хоккею. "Динамо" у себя дома одержало разгромную победу над "Динабургом" - 19:0 (4:0, 5:0, 10:0).
За рубежом:
В Китае усилились протесты против правительственных мер по борьбе с ковидом, при этом протестующие начали выдвигать и политические антиправительственные лозунги. На акции протеста в Шанхае - крупнейшем городе Китая и мировом финансовом центре на востоке страны - люди открыто выкрикивали лозунги "Си Цзиньпин, уходи!" и "Коммунистическая партия, уходи!".
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утверждает, что с 10 декабря в России может начаться новая "скрытая волна мобилизации". Так сказано в утреннем сообщении генерального штаба 27 ноября, сообщает "Медуза".
После инаугурации президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в столице Казахстана в субботу, 26 ноября, начались протесты, сообщает независимое СМИ России Insider.
Представитель НАТО заявил газете The New York Times, что две трети стран альянса значительно исчерпали свои возможности отправки оружия в Украину. Об этом пишет "Медуза".
Изобилие российских и белорусских товаров по докризисным ценам просто поражает! Коврики в ванную из России, петербургская сахарная вата, товары из Беларуси. Неужели это без проблем можно продавать в нынешней ситуации? Кстати, на сайте сети магазинов MERE четко написано, что цены на 20 процентов ниже, чем рыночные, благодаря прямому сотрудничеству с производителями. То есть, магазин напрямую сотрудничает с фирмами из России и Беларуси. Есть продукты из Литвы, Латвии, Украины. Но очень много именно российского, пишет Limon.ee.
Футболисты сборной Бельгии проиграли команде Марокко в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022. Матч прошёл на стадионе "Эль-Тумама" в Дохе и завершился победой сборной Марокко со счётом 2:0.
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