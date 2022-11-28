Видео ⟩ Опасно для пешеходов: жители призывают обратить внимание на улицу в Риге

Программа отправилась на так называемый "Чиекуркалнский перекресток". Это ротационный круг с пятью ответвлениями. На стороне 4-й поперечной линии Чиекуркална, улицы Унгура и улицы Гауяс установлены фонари.

На одной из сторон на улице Русова тоже есть ряд фонарей, но на втором участке улицы после ротационного круга освещения нет. Нет на этом участке дороги и тротуара, поэтому пешеходы вынуждены маневрировать между припаркованными на обочине автомобилями, которые проезжают в обоих направлениях.

Исполняющий обязанности директора Департамента дорожного движения Рижской думы Янис Вайводс заявил: "Нужно подчеркнуть, что на соседней территории по улице Русова свои планы развивает крупный застройщик, соответственно разрабатывая застройку этой территории.

Когда мы выдадим свой техрегламент на застройку этого участка, мы также попросим его застройщика перестроить участок указанной улицы, соорудив и тротуар, и объекты освещения".

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)