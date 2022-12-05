Нацобъединение хочет внести поправки в 35 пунктов проекта правительственной декларации

Он добавил, что эти корректируемые моменты планируется обсудить в ходе сегодняшних переговоров.

Упомянутые пункты находятся в таких разделах, как благосостояние, здравоохранение, иммиграция, экономика. Например, в действующей версии проекта декларации указано, что государственное медицинское страхование распространяется на всех работающих, но Нацобъединение считает, что оно должно распространяться на всех жителей Латвии.

Также в проекте декларации Нацобъединению хотелось бы уточнить пункт о сотрудничестве между предпринимателями и учеными и его финансировании.

Партия ожидает наиболее интенсивных дискуссий с потенциальными партнерами по коалиции по таким вопросам, как налоговая политика и расширение иммиграции.

Однако в целом, по словам Митревица, процесс написания коалиции продвинулся хорошо, и большинство важных для Нацобъединения пунктов было включено в документ.

На вопрос о кандидатах на министерские посты Митревиц ответил, что правление партии может принять решение об этом завтра или послезавтра. Хотя многим это может показаться невероятным, официально кандидатуры на министерские должности еще не обсуждались, заявил политик, не отрицая при этом, что закулисные переговоры велись.

На конкретный вопрос, может ли один из министерских портфелей достаться бывшему министру сельского хозяйства Каспару Герхардсу, Митревиц ответил, что не видит причин, по которым общественность должна так думать. Он сказал, что Герхардс очень компетентен, но у партии есть и другие достойные кандидаты из числа депутатов Сейма.