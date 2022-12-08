Чт, 8.12.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Видео ⟩ Поэт Дмитрий Быков отменил творческий вечер в Риге из-за "Дождя"

rus.tvnet.lv
Поэт Дмитрий Быков отменил творческий вечер в Риге из-за "Дождя"
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments 1
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков Фото: Кадр из видео

Российский поэт и писатель Дмитрий Быков, который планировал провести в Риге творческий вечер 20 декабря в Splendid Palace, заявил об отмене мероприятия "в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии". Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Ходорковский Live".

"Я 20 декабря, как всегда в день рождения, должен был в Риге давать поэтический вечер. Но я не буду его там давать. И это не знак солидарности с "Дождем", хотя с "Дождем" я солидарен. Это чистая прагматика.

Я не хочу встречать день рождения в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии. Не хочу отмечать свой день рождения там, потому что как встретишь, так и проведешь", - сказал Дмитрий Быков в программе на канале "Ходорковский Live".

Встреча с писателем и поэтом Дмитрием Быковым должна была состояться 20 декабря в кинотеатре Splendid Palace.

Напомним, 6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание. 6 декабря NEPLP ее аннулировал

Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.

Видео: Интервью с Дмитрием Быковым

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх