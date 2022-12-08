Российский поэт и писатель Дмитрий Быков, который планировал провести в Риге творческий вечер 20 декабря в Splendid Palace, заявил об отмене мероприятия "в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии". Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу "Ходорковский Live".
Видео ⟩ Поэт Дмитрий Быков отменил творческий вечер в Риге из-за "Дождя"
"Я 20 декабря, как всегда в день рождения, должен был в Риге давать поэтический вечер. Но я не буду его там давать. И это не знак солидарности с "Дождем", хотя с "Дождем" я солидарен. Это чистая прагматика.
Я не хочу встречать день рождения в стране, где у независимых СМИ отбирают лицензии. Не хочу отмечать свой день рождения там, потому что как встретишь, так и проведешь", - сказал Дмитрий Быков в программе на канале "Ходорковский Live".
Встреча с писателем и поэтом Дмитрием Быковым должна была состояться 20 декабря в кинотеатре Splendid Palace.
Напомним, 6 июня Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) выдал телеканалу "Дождь" лицензию на вещание. 6 декабря NEPLP ее аннулировал.
Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сообщил агентству LETA, что решение об аннулировании лицензии на вещание было принято в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку.
Видео: Интервью с Дмитрием Быковым
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