Наступают выходные, а вместе ними приближаются Рождество и Новый год. Но до них еще далеко, а новости не ждут - ознакомьтесь с главными событиями уходящей пятницы, 9 декабря.
Главное за 9 декабря ⟩ Дзядко ответил на претензии Латвии и оранжевое предупреждение о метели
Новости Латвии:
В пятницу, 9 декабря, прошла пресс-конференция о положении в Латвии работников находящихся в вынужденной эмиграции российских, белорусских и украинских СМИ, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия. В ней принял участие главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко.
Министр внутренних дел Кристап Эклонc, оценив предложение Службы государственной безопасности (VDD), включил в так называемый "черный список" бывшего ведущего телеканала "Дождь" Алексея Коростелева, постоянно работающего в Грузии, но впоследствии уволенный за высказывания в эфире о поддержке солдат российской армии.
Тарифы на природный газ Latvijas gāze снизятся с 1 января 2023 года для домохозяйств с более высоким потреблением, но повысятся для домохозяйств с меньшим потреблением.
Министерство внутренних дел (МВД) совместно с Государственной полицией разрабатывает поправки к закону, предусматривающие лишение водительских прав за превышение разрешенной скорости более чем на 30 километров в час (км/ч). Об этом сообщил министр внутренних дел Кристап Элконс на заседании Совета безопасности дорожного движения в пятницу, 9 декабря.
В Царникаве в среду, 7 декабря, погибла 55-летняя женщина, попав под поезд. Она перебегала железнодорожный переезд перед электричкой. К сожалению, машинист не успел вовремя затормозить.
Полиция ищет пропавшую без вести Веронику Бутане 2004 года рождения и ее 11-месячную дочь. В среду, 7 декабря, в 10:30 женщина с ребенком вышла из дома на улице Виляну в Риге и не вернулась.
"Я давно принимаю лекарства от диабета и был неприятно удивлен, когда узнал, что лекарство, которое я все время покупаю, вдруг исчезло из аптеки. Такого никогда раньше не было", - говорит Янис Озолиньш из Риги.
За рубежом:
В ночь на пятницу, 9 декабря, в торговом центре "Мега Химки" в Московской области произошел пожар.
"Би-би-си" разыскала отца задержанного в Новошахтинске "вагнеровца" - дезертира с войны в Украине, который открыл огонь из ручного пулемета по российским же полицейским. Оказалось, что отец задержанного живет в Украине.
Интересное чтиво:
За всю историю Латвийской ССР лишь трех женщин приговорили к смертной казни - одной из них была тюремный врач Валда Жентиня, которая из-за любви пошла на жестокое убийство.
Стилисты нередко говорят, что по одежде можно примерно понять возраст человека: хотите выглядеть моложе - будьте в тренде, так будет сложнее раскусить, из какого вы времени. К счастью, сегодня, чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить огромные суммы, ведь масс-маркет предлагает множество альтернатив брендам высокой моды. В свою очередь, зимой перед жителем Латвии всегда стоит вопрос зимней одежды.
Группа американских активистов подала жалобу в Минюст, Минфин и другие местные ведомства США с просьбой запретить прокремлевскому артисту Филиппу Киркорову въезд на территорию страны.
Несмотря на всевозможные предостережения со стороны властей Катара и FIFA, многие девушки пренебрегли этими советами и проигнорировали мусульманские правила поведения. Британская модель OnlyFans (сервис для продажи откровенного контента) Астрид Ветт своим внешним видом не только взорвала соцсети, но и навлекла гнев местного населения.
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В выходные осадков не ожидается, но в воскресенье вечером воздействие циклона вновь усилится. А в начале недели Латвию ждут сильные снегопады.
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