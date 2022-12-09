Главное за 9 декабря ⟩ Дзядко ответил на претензии Латвии и оранжевое предупреждение о метели

Полиция ищет пропавшую без вести Веронику Бутане 2004 года рождения и ее 11-месячную дочь. В среду, 7 декабря, в 10:30 женщина с ребенком вышла из дома на улице Виляну в Риге и не вернулась.

"Я давно принимаю лекарства от диабета и был неприятно удивлен, когда узнал, что лекарство, которое я все время покупаю, вдруг исчезло из аптеки. Такого никогда раньше не было", - говорит Янис Озолиньш из Риги.

За рубежом:

В ночь на пятницу, 9 декабря, в торговом центре "Мега Химки" в Московской области произошел пожар.

"Би-би-си" разыскала отца задержанного в Новошахтинске "вагнеровца" - дезертира с войны в Украине, который открыл огонь из ручного пулемета по российским же полицейским. Оказалось, что отец задержанного живет в Украине.

Интересное чтиво:

За всю историю Латвийской ССР лишь трех женщин приговорили к смертной казни - одной из них была тюремный врач Валда Жентиня, которая из-за любви пошла на жестокое убийство.

Стилисты нередко говорят, что по одежде можно примерно понять возраст человека: хотите выглядеть моложе - будьте в тренде, так будет сложнее раскусить, из какого вы времени. К счастью, сегодня, чтобы выглядеть стильно, не нужно тратить огромные суммы, ведь масс-маркет предлагает множество альтернатив брендам высокой моды. В свою очередь, зимой перед жителем Латвии всегда стоит вопрос зимней одежды.