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Будьте осторожны: местами в Латвии образовался плотный туман

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Будьте осторожны: местами в Латвии образовался плотный туман
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Туман в Риге. Иллюстративное фото
Туман в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 9 декабря, во второй половине дня в Латвии местами образовался туман с видимостью в 100-500 метров, сообщили представители Латвийской службы окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы.

В течение ночи туман образуется и в других частях Латвии. Он может сохраниться и в субботу.

Жителей предупреждают, что в некоторых районах туман может быть очень густым. Это может повлиять на повседневную деятельность на свежем воздухе.

Туман может вызвать задержку рейсов, усложнить условия вождения и потребовать более длительного времени в пути.

Предупреждение действительно до 20:00 субботы, 10 декабря.

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