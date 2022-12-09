Сегодня, 9 декабря, во второй половине дня в Латвии местами образовался туман с видимостью в 100-500 метров, сообщили представители Латвийской службы окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственной пожарно-спасательной службы.
Будьте осторожны: местами в Латвии образовался плотный туман
Будьте осторожны: местами в Латвии образовался плотный туман
В течение ночи туман образуется и в других частях Латвии. Он может сохраниться и в субботу.
Жителей предупреждают, что в некоторых районах туман может быть очень густым. Это может повлиять на повседневную деятельность на свежем воздухе.
Туман может вызвать задержку рейсов, усложнить условия вождения и потребовать более длительного времени в пути.
Предупреждение действительно до 20:00 субботы, 10 декабря.
О том, какая погода ждет нас на выходных а также о грядущем сильном снегопаде мы писали здесь:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова