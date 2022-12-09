Будьте осторожны: местами в Латвии образовался плотный туман

В течение ночи туман образуется и в других частях Латвии. Он может сохраниться и в субботу.

Жителей предупреждают, что в некоторых районах туман может быть очень густым. Это может повлиять на повседневную деятельность на свежем воздухе.

Туман может вызвать задержку рейсов, усложнить условия вождения и потребовать более длительного времени в пути.

Предупреждение действительно до 20:00 субботы, 10 декабря.

О том, какая погода ждет нас на выходных а также о грядущем сильном снегопаде мы писали здесь: