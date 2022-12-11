Разгадана загадка возрастом 65 лет. Полиция Филадельфии идентифицировала "мальчика в коробке" и собирается поймать его убийцу, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на зарубежные СМИ.
Разгадана загадка возрастом 65 лет: идентифицирован "мальчик в коробке"
В феврале 1957 года в Филадельфии была найдена картонная коробка, внутри находился труп мальчика возрастом от трех до семи лет.
Незамедлительно было начато расследование. Выглядело, что ребенку - от трех до семи лет. Установить возраст точнее было сложно, так как тело было сильно истощено из-за недостатка питания. Его покрывали шрамы.
Один шрам был на груди мальчика, а другой в области паха. На подбородке мальчика был L-образный шрам, а на левом локте - круглый шрам.
На лодыжке мальчика был шрам, который, как считали следователи, возник после укола шприца перед хирургической операцией.
Ногти мальчика были тщательно обрезаны, он был укутан в одеяло, а в желудке находились остатки запеченной фасоли.
Волосы у него были острижены, рядом с телом находились длинные пряди волос. Было видно, что перед смертью мальчика помыли.
Рядом с коробкой находилась желтая фланелевая рубашка, а дальше - пара черных туфель, которые, впрочем, ребенку не подходили. Следователи сняли отпечатки пальцев ребенка в надежде, что получится их идентифицировать. К сожалению, сделать это не удалось.
BREAKING: Philadelphia Police sources confirm they have identified the 1957 murder victim known as “The boy in the box.” The department is expected to provide an update on the case next week. DNA and genealogical information helped detectives crack the case @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/xN9sjFrYWT— Joe Holden (@JoeHoldenCBS3) November 30, 2022
Однако теперь полиция Филадельфии наконец выяснила личность мальчика, хоть и не раскрывает ее пока что широкой общественности.
Выяснить личность удалось после многолетних анализов ДНК и исследования генеалогической информации. Благодаря этому, на могильной плите мальчика наконец можно будет выгравировать его имя.
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