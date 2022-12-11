Разгадана загадка возрастом 65 лет: идентифицирован "мальчик в коробке"

В феврале 1957 года в Филадельфии была найдена картонная коробка, внутри находился труп мальчика возрастом от трех до семи лет.

Незамедлительно было начато расследование. Выглядело, что ребенку - от трех до семи лет. Установить возраст точнее было сложно, так как тело было сильно истощено из-за недостатка питания. Его покрывали шрамы.

Один шрам был на груди мальчика, а другой в области паха. На подбородке мальчика был L-образный шрам, а на левом локте - круглый шрам.

На лодыжке мальчика был шрам, который, как считали следователи, возник после укола шприца перед хирургической операцией.

Ногти мальчика были тщательно обрезаны, он был укутан в одеяло, а в желудке находились остатки запеченной фасоли.

Волосы у него были острижены, рядом с телом находились длинные пряди волос. Было видно, что перед смертью мальчика помыли.