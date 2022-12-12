На улице Краста из-за аварии образовалась серьезная пробка

Видео: Авария и пробка на улице Краста, 12.12.2022

Очевидец заметил, что авария произошла возле магазина Depo на улице Краста. По направлению к магазину образовалась пробка.

Портал TVNET связался с Государственной полицией, чтобы узнать подробности аварии.

Новость будет дополнена.

Это не первая новость об аварии в понедельник после продолжительного снегопада ночью. Так, на бульваре Кронвальда в Риге у улицы Экспорта на рельсах 5 трамвайного маршрута попал в аварию большегрузный автомобиль. В настоящее время трамваи 5-го маршрута в направлении Милгрависа ходят до улицы Аусекля, движение в направлении Ильгуциемса остановлено. Этим же утром движение трамваев 1 и 5 маршрутов временно уже было ограничено, из-за того, что в зону ремонта железнодорожных путей на улицах Слокас и Балдонес въехал автомобиль.

Rīgas satiksme сообщило, что из-за снегопада общественный транспорт в Риге отстает от расписания в среднем на 40 минут. В настоящее время автобусы опаздывают на 40 минут, троллейбусы - на 30 минут, трамваи 1-го и 5-го маршрутов - на 40 минут. Пассажиров призывают следить за ситуацией и планировать больше времени на поездку.

А аэропорт "Рига" из-за ледяного дождя и обледенения на несколько часов закрывал взлетно-посадочную полосу.