Литва подписала договор на 495 млн долларов о приобретении у США систем HIMARS, сообщило Министерство обороны Литвы.
Литва подписала договор о приобретении систем HIMARS на 495 млн долларов
"Я рад, что в этом году мы подписали соглашение о приобретении этой важной системы. Сейчас мы начинаем обсуждать сотрудничество с США по интеграции HIMARS - обучению персонала, техническому обслуживанию", - сказал министр оборон Литвы Арвидас Анушаускас, который встретился с секретарем по вопросам обороны США Ллойдом Остином в США в пятницу.
По его словам, очень важно, чтобы HIMARS закупали все страны Балтии.
"Мы активно сотрудничали и будем сотрудничать с Эстонией и Латвией в развитии этого потенциала и повышении безопасности всего региона. Первые поставки HIMARS запланированы на 2025 год", - сообщил Анушаускас.
Предварительная стоимость контракта составляет около 495 млн долларов США, его будет осуществлять американская компания Lockheed Martin. Закупленный артиллерийский ракетный комплекс совместим с другими технологиями, используемыми литовской армией, поэтому его будет проще интегрировать в существующие планы обороны и тем самым усилить сдерживание.
Согласно договору, Литва закупит восемь ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS с различными типами боевых и учебных ракет, включая так называемые ATACMS, с дальностью действия 300 километров.
Одновременно будет закуплено учебное оборудование и оборудование, необходимое для обслуживания систем HIMARS, обучения персонала, установки системы и ее интеграции в сеть противоракетной обороны НАТО большой дальности.
По сообщению Минобороны, Остин еще раз подтвердил министру свою приверженность укреплению безопасности Литвы путем постоянного размещения в стране американских военных и поблагодарил принимающую сторону за поддержку союзных сил.
Анушаускас отмечает, что военное присутствие США в Литве и других странах Балтии "остается одним из важнейших элементов сдерживания России".
"Я доволен решением США сохранить постоянное присутствие американских войск в Литве. Мы сами продолжаем инвестировать и улучшать инфраструктуру, необходимую для прибытия и присутствия сил США, и готовы предоставить все необходимые условия для обеспечения готовности солдат", - сказал министр.
США активно вносят свой вклад в защиту Литвы и региона присутствием своих военных, оружием и финансовой поддержкой.
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