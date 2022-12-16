Литва подписала договор о приобретении систем HIMARS на 495 млн долларов

"Я рад, что в этом году мы подписали соглашение о приобретении этой важной системы. Сейчас мы начинаем обсуждать сотрудничество с США по интеграции HIMARS - обучению персонала, техническому обслуживанию", - сказал министр оборон Литвы Арвидас Анушаускас, который встретился с секретарем по вопросам обороны США Ллойдом Остином в США в пятницу.

По его словам, очень важно, чтобы HIMARS закупали все страны Балтии.

"Мы активно сотрудничали и будем сотрудничать с Эстонией и Латвией в развитии этого потенциала и повышении безопасности всего региона. Первые поставки HIMARS запланированы на 2025 год", - сообщил Анушаускас.

Предварительная стоимость контракта составляет около 495 млн долларов США, его будет осуществлять американская компания Lockheed Martin. Закупленный артиллерийский ракетный комплекс совместим с другими технологиями, используемыми литовской армией, поэтому его будет проще интегрировать в существующие планы обороны и тем самым усилить сдерживание.

Согласно договору, Литва закупит восемь ракетно-артиллерийских комплексов HIMARS с различными типами боевых и учебных ракет, включая так называемые ATACMS, с дальностью действия 300 километров.