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Посольство России теперь официально находится на улице Независимости Украины

rus.tvnet.lv
Посольство России теперь официально находится на улице Независимости Украины
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Переименованная улица Независимости Украины.
Переименованная улица Независимости Украины. Фото: Mārtiņš Staķis/Twitter

Несмотря на возражения посольства России, Рижская дума в сотрудничестве с Министерством иностранных дел сменила табличку с новым названием улицы, в пятницу, 16 декабря, в своем Twitter сообщил мэр Риги Мартиньш Стакис.

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Он также подчеркнул, что "посольство России игнорировало требование о замене таблички, которая сообщает о новом названии улицы, прячась за конвенцией".

"Посольство России находится на улице Независимости Украины!", - указал Стакис.

Ранее TVNET уже сообщал, что Рижскому самоуправлению не удалось заставить посольство России сменить название улицы на здания посольства

Самоуправление пояснило, что оно изготовила таблички с соответствующим названием улицы и передала их Консульскому департаменту Министерства иностранных дел, который может попросить посольство России их разместить.

Самоуправление не может наказать посольство за неразмещение названий улиц возле здания посольств, это не позволяет Венская конвенция о дипломатических связях.

Рижская дума проинформировала Министерство иностранных дел о том, что таблички с названием улицы у посольства России не изменились в установленный трехмесячный срок после принятия решения.

Рижская дума решила изменить название этой улицы, предусматривая, что оно должно быть заменено на здание в течение трех месяцев.

Решение об изменении наименования по трем адресам, для которых оно изменилось, в том числе и посольству России, было отправлено по почте.

Для других собственников квартир за неразмещение табличек с названием улицы применяется предупреждение или штраф от 10 до 150 евро.

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