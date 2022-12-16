Посольство России теперь официально находится на улице Независимости Украины

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Slēpjoties aiz konvencijas, Krievijas vēstniecība ignorēja prasību nomainīt plāksni, kas vēstī par ielas jauno nosaukumu. @RigasDome sadarbībā ar @Arlietas atrada risinājumu, plāksne nomainīta.



Krievijas vēstniecība atrodas uz Ukrainas neatkarības ielas! #StandWithUkraine🇺🇦 pic.twitter.com/k6dcfTcwwO — Mārtiņš Staķis (@MStakis) December 16, 2022

Он также подчеркнул, что "посольство России игнорировало требование о замене таблички, которая сообщает о новом названии улицы, прячась за конвенцией".

"Посольство России находится на улице Независимости Украины!", - указал Стакис.

Ранее TVNET уже сообщал, что Рижскому самоуправлению не удалось заставить посольство России сменить название улицы на здания посольства

Самоуправление пояснило, что оно изготовила таблички с соответствующим названием улицы и передала их Консульскому департаменту Министерства иностранных дел, который может попросить посольство России их разместить.

Самоуправление не может наказать посольство за неразмещение названий улиц возле здания посольств, это не позволяет Венская конвенция о дипломатических связях.

Рижская дума проинформировала Министерство иностранных дел о том, что таблички с названием улицы у посольства России не изменились в установленный трехмесячный срок после принятия решения.

Рижская дума решила изменить название этой улицы, предусматривая, что оно должно быть заменено на здание в течение трех месяцев.

Решение об изменении наименования по трем адресам, для которых оно изменилось, в том числе и посольству России, было отправлено по почте.