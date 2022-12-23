Основными причинами невыполнения региональных автобусных маршрутов в декабре этого года являются плохое состояние дорог и болезни водителей, сказал в передаче LTV Rīta Panorāma председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.
Почему не ходят автобусы? Отвечает дирекция автотранспорта
Почему не ходят автобусы? Отвечает дирекция автотранспорта
Основная причина невыполнения рейсов в декабре связана с плохим состоянием дорог, когда рейс был не выполнен до конца или вообще отменен из-за скользкой или заметенной дороги. Таких случаев в декабре было относительно много, сказал Годиньш.
Вторая по распространенности причина невыполнения рейсов в декабре связана с болезнями водителей автобусов. "Есть перевозчики, у которых 20-30% работников имеют открытые больничные листы", - сказал Годиньш.
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