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Почему не ходят автобусы? Отвечает дирекция автотранспорта

rus.tvnet.lv/LETA
Почему не ходят автобусы? Отвечает дирекция автотранспорта
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Автобус на лесной дороге
Автобус на лесной дороге Фото: Edijs Pālens/LETA

Основными причинами невыполнения региональных автобусных маршрутов в декабре этого года являются плохое состояние дорог и болезни водителей, сказал в передаче LTV Rīta Panorāma председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

Основная причина невыполнения рейсов в декабре связана с плохим состоянием дорог, когда рейс был не выполнен до конца или вообще отменен из-за скользкой или заметенной дороги. Таких случаев в декабре было относительно много, сказал Годиньш.

Вторая по распространенности причина невыполнения рейсов в декабре связана с болезнями водителей автобусов. "Есть перевозчики, у которых 20-30% работников имеют открытые больничные листы", - сказал Годиньш.

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