По всей Латвии сегодня пройдут новогодние мероприятия, а праздничные фейерверки будут организованы только в нескольких краях.
Фейерверки и лазерное шоу: по всей Латвии пройдут новогодние мероприятия
В Риге массовые мероприятия и концерты с участием известных музыкантов пройдут на Ратушной площади и возле Дома конгрессов с 21:00 до 2:00.
Также рижане и гости столицы могут посетить новогодние ярмарки и полюбоваться световыми инсталляциями.
В Даугавпилсе в честь Нового года состоится лазерное шоу, в Валмиере можно посмотреть световые инсталляции, созданные известными латвийскими художниками, а на площади Виенибас пройдет световое шоу.
В Лиепае новогоднее мероприятие начнется в 23:00 у главной елки на площади Рожу, в Кулдиге состоится световое шоу и массовое мероприятие в городском саду, а в Елгаве новогодние мероприятия пройдут на Почтовом острове.
Многие самоуправления решили не устраивать в этом году новогодние фейерверки, а вместо этого организовать различные световые шоу. Это решение обосновано большим количеством беженцев из Украины, кроме того, шум фейерверков пугает домашних животных.
Новогодние фейерверки состоятся только в Огре, Вентспилсе, Айзкраукле, Сигулде, Резекне и Талси.
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