Фейерверки и лазерное шоу: по всей Латвии пройдут новогодние мероприятия

В Риге массовые мероприятия и концерты с участием известных музыкантов пройдут на Ратушной площади и возле Дома конгрессов с 21:00 до 2:00.

Также рижане и гости столицы могут посетить новогодние ярмарки и полюбоваться световыми инсталляциями.

В Даугавпилсе в честь Нового года состоится лазерное шоу, в Валмиере можно посмотреть световые инсталляции, созданные известными латвийскими художниками, а на площади Виенибас пройдет световое шоу.

В Лиепае новогоднее мероприятие начнется в 23:00 у главной елки на площади Рожу, в Кулдиге состоится световое шоу и массовое мероприятие в городском саду, а в Елгаве новогодние мероприятия пройдут на Почтовом острове.

Многие самоуправления решили не устраивать в этом году новогодние фейерверки, а вместо этого организовать различные световые шоу. Это решение обосновано большим количеством беженцев из Украины, кроме того, шум фейерверков пугает домашних животных.

Новогодние фейерверки состоятся только в Огре, Вентспилсе, Айзкраукле, Сигулде, Резекне и Талси.