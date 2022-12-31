Жители Риги обеспокоены ростом цен и стоимостью жизни

69% опрошенных рижан заявили, что их беспокоит рост цен, инфляция и стоимость жизни.

Ранее, в 2019 и 2021 годах, такой ответ давали 44% рижан.

Еще 32% опрошенных заявили, что их беспокоит экономическая ситуация в стране. В предыдущих опросах такой ответ дали 29% рижан.

В 2022 году доля рижан, обеспокоенных здоровьем и социальным обеспечением, снизилась. Если в 2019 году это беспокоило 18% рижан, а в 2021-м - 19%, то в этом году такой ответ дали 15% опрошенных.

Еще более значительно уменьшилась доля рижан, которых волнуют налоги. Если в 2019 году налоги беспокоили 25% респондентов, в 2021 году - 22%, то в 2022 году налоги беспокоили только 11% рижан.

В ходе опроса было опрошено 2207 постоянных жителей Риги в возрасте от 18 лет и старше.