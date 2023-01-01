В 6 часов утра 1 января температура воздуха в Бауске составила +9,9 градуса, и это новый рекорд тепла для первого дня года в Латвии, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Латвии побит новогодний температурный рекорд
В Латвии побит новогодний температурный рекорд
В большинстве регионов страны побиты температурные рекорды для 1 января, в то время как рекорды для 31 декабря побиты в основном на западе Латвии.
Предыдущий рекорд для первого дня года составлял +9,5 градуса и был зарегистрирован в 1984 году в Елгаве.
2023 год в Латвии начался с пасмурной и дождливой погоды, во многих регионах идет затяжной и сильный дождь.
Температура воздуха составляет +5...+8 градусов, на юге страны - до +10 градусов.
Самая высокая температура воздуха в Европе 31 декабря была в Испании - +24 градуса. В Германии воздух прогрелся до +20 градусов. Самая низкая температура в ночь на воскресенье составила -20 градусов в горах на юге Норвегии и в Исландии.
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