Праздники отмечены. У кого-то они получились спокойными, у кого-то - излишне бурными, поэтому назревает вопрос - что делать, чтобы на следующий день не было плохо?
10 золотых способов побороть похмелье: действенные и не очень
Должно же быть какое-то средство от головной боли и тошноты после бурной ночи! Menhealth.com собрал самые популярные рекомендации по преодолению похмелья с советами специалистов. К сожалению, одного конкретного решения не существует, но есть некоторые способы, которые могут помочь.
Вода
Обязательно пейте воду! Как вы знаете, алкоголь обладает мочегонным действием, поэтому может вызвать обезвоживание. Перед тем, как лечь в постель после бурной вечеринки, желательно выпить пару стаканов чистой воды. Кроме того, в следующий раз, когда пойдете на вечеринку, рекомендуется выпивать стакан воды после каждого пива, чтобы восполнить потерянную жидкость.
"Опохмелиться"
"Плохая идея", - считают эксперты. Дополнительная доза алкоголя с утра немного притупит чувства, но продлит действие опьянения, сделав головную боль только сильнее. Еще одна причина, по которой такой тактики лучше избегать - она может привести вас к алкогольной зависимости.
Сухарики или печенье
Пока другие продукты не могут остановить "карусель" в желудке, углеводы могут помочь вернуть уровень сахара в норму.
Жирная еда
То, что вы едите после выпивки, уже не имеет значения. Важно то, что вы ели перед ней. Еда замедляет всасывание алкоголя в кровь, а хорошая еда перед вечеринкой может спасти ваш следующий день.
Обезболивающее
Пульсирующую головную боль можно облегчить с помощью одной или двух таблеток обезболивающего. Однако нужно помнить, что, перерабатывая алкоголь, печень уже работает "сверхурочно", а таблетки могут усложнить ситуацию еще сильнее, и даже вызвать повреждение печени.
Витамины
Ни одно исследование не доказало, что витамины помогают при похмелье. Да и одной бурной ночи недостаточно, чтобы организм потерял важные питательные вещества. Поэтому нет причин для беспокойства!
Занятия спортом
Возможность "выгнать" алкоголь вместе с потом - тоже миф, ведь спирт перерабатывается гораздо дольше. Однако высвобождение эндорфинов, которое дают физические упражнения, определенно улучшат ваше настроение. Только не забывайте пить воду даже во время занятий спортом!
Секс
Нет никаких исследований, доказывающих, что секс поможет справиться с похмельем, но он определенно поможет скоротать время. Если это делает вас счастливым, действуйте!
Лучшее лекарство - профилактика
Все знают, что пить нужно ответственно! Но на всякий случай: пейте около одного напитка в час. Организм перерабатывает одну порцию пива или вина примерно за 60-75 минут. Прежде чем пить, хорошо поешьте, а при заказе пива попросите воду. И помните об умеренности!
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