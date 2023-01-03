Жительница Латвии, 36 лет назад попавшая в ДТП, сейчас все время проводит в постели. Она не садилась уже 15 лет, однако из-за халатного отношения медперсонала оказалась в сидячем положении в больнице, сообщает программа Bez Tabu.
Видео ⟩ "15 лет не сидела". Компания по перевозке больных сидя перевезла лежачую женщину
После того, как состояние женщины ухудшилось, ее с помощью медиков доставили в Университетскую клиническую больницу им. Паула Страдиня (PSKUS), где она провела двое суток. Ее дочь Линда искала транспорт, который мог бы доставить маму домой в лежачем положении.
"Я не могла сама поехать в больницу, потому что туда не пускают. Сотрудники Specmedtransports.lv указали, что им нужна контактная информация - они сами позвонят и сами все сделают. Я предупредила, что маму нужно везти лежа. Они сказали - без проблем", - говорит Линда.
Когда перевозчик подъехал к дому, Линда увидела, что мама сидит и стонет: "Они открыли двери, а мама там сидит. Она 15 лет не садилась. Она съехала на один бок, позвоночник не мог ее поддерживать. Она была серо-белая, только и делала, что стонала и говорила, что ничего не чувствует", - объясняет дочь.
Оба сотрудника Specmedtransports.lv завели женщину в комнату и помогли лечь на кровать. Они объяснили, что врач разрешил перевозить ее сидя. Мать Линды сказала, что ее нужно транспортировать лежа. В тот момент, когда сотрудники подняли ее, чтобы усадить в кресло, она услышала какой-то хруст. После этого ей стало так больно, что она не могла говорить.
Получив за перевозку 45 евро, мужчины ушли.
Поставщик услуг рассказал передаче, что не видит своей вины и возлагает ответственность на персонал больницы. Однако представитель Specmedtransports.lv Айвар признается, что Линда просила перевезти ее мать лежа.
"Сотрудники не стали бы сажать женщину по своей инициативе. Они зашли спросить у врача. Тот сказал, что нет проблем, можно перевозить сидя", - поясняет Айвар.
В больнице в настоящее время расследуют случившееся.
"По камерам мы видим, что рядом был персонал, но это был не врач. Его там и не должно было быть, - говорит представитель PSKUS Янита Вейнберга. - Чтобы такие случаи не повторялись и чтобы пациенты не имели такого печального опыта, мы тоже должны принять меры со своей стороны. В тот момент, когда пациента выписывают, он теоретически перестает быть пациентом больницы. Однако на этом наша ответственность за него не заканчивается. Мы можем убедиться в том, что люди, которые присутствуют в момент выписки пациента, проинформированы о своей компетенции".
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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