Видео ⟩ "15 лет не сидела". Компания по перевозке больных сидя перевезла лежачую женщину

"По камерам мы видим, что рядом был персонал, но это был не врач. Его там и не должно было быть, - говорит представитель PSKUS Янита Вейнберга. - Чтобы такие случаи не повторялись и чтобы пациенты не имели такого печального опыта, мы тоже должны принять меры со своей стороны. В тот момент, когда пациента выписывают, он теоретически перестает быть пациентом больницы. Однако на этом наша ответственность за него не заканчивается. Мы можем убедиться в том, что люди, которые присутствуют в момент выписки пациента, проинформированы о своей компетенции".