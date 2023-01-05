Тесты и карантин: Китай открывает границы, мир снова вводит антиковидные меры

При этом официальная статистика смертности от вируса в Китае утверждает, что ежедневно по всей стране инфекция уносит не больше пяти жизней.

Во вторник представители Всемирной организации здравоохранения, обеспокоенные точностью китайских данных о распространении ковида, встретились с китайскими учеными.

ВОЗ предложила китайским врачам представить подробные данные о распространении вируса, госпитализациях, смертях и вакцинации.

Смертей - не единицы, а тысячи?

В декабре агентство Рейтер сообщило, что с момента отхода от политики "нулевого ковида" после массовых протестов в ноябре никакой информации о новых случаях госпитализации заболевших ковидом жителей Китая по официальным каналам в ВОЗ не поступало.

В итоге немало экспертов в области здравоохранения задаются вопросом, а не скрывает ли Пекин масштабы вспышки инфекции.

Во вторник китайские власти сообщили еще о пяти погибших от ковида. Таким образом, по официальной информации властей, за почти три года с начала пандемии в самой густонаселенной стране мира от вируса скончалось в общей сложности 5258 человек - что по сравнению со статистикой других стран неправдоподобно мало.

Аналитики британской компании Airfinity, занимающейся сбором данных о состоянии здоровья, считают, что в реальности от ковида в Китае умирают до 9000 человек ежедневно.

Пациенты, в основном пожилые люди с симптомами ковида, переполнили холл одного из зданий больницы Чанхай в Шанхае, Фото: Getty Images