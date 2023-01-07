Россияне утверждают, что прорвали оборону в Соледаре. Украина это опровергает

Накануне украинское командование и британская разведка действительно сообщали, что российские войска вынужденно ослабили наступление на Бахмут и перебросили часть техники и огневых сил на Соледар, расположенный в 15 километрах от Бахмута, где в последние месяцы россияне безуспешно пытаются продвинуться.

Нынешние бои вокруг Соледара продолжаются, по сути, с конца декабря. На этой неделе издание Wall Street Journal писало, что факт перегруппировки российских войск на этом участке фронта свидетельствует о том, что упорное сопротивление ВСУ под Бахмутом заставило Москву изменить тактику.

Украина прорыв россиян на этом участке опровергает, хотя и подтверждает, что бои в Соледаре активизировались.

Что говорят украинцы

Украинская пусковая установка Фото: Getty Images

О том, что Соледар не захвачен, говорит депутат Верховной рады, заместитель комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин со ссылкой на военных.

"Все хорошо. Работаем. О Бахмуте и Соледаре - не все так, как пишут. Там тяжелые бои сейчас", - написал он.

Это подтвердил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"Там происходят тяжелые кровопролитные бои. Лишь с 00:00 произошло 76 обстрелов оккупантов в этом направлении, 10 боевых столкновений. Наши Вооруженные силы, командование делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике", - сказал он.

Фото из Соледара запостил также украинский военный обозреватель Юрий Бутусов. Он заявил, что снимки сделаны в центре города, который, по его словам, находится под контролем украинских войск. И заверил, что украинские военные до сих пор контролируют город.