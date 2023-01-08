В Германии предотвращен теракт с применением боевых отравляющих веществ

"Обвиняемый подозревается в подготовке тяжкого насильственного деяния, представляющего угрозу для государства", - сообщил представитель прокуратуры. Задержанного обвиняют в том, что он раздобыл боевое отравляющее вещество рицин, а также высокотоксичный цианид. В следственных органах не уточнили, насколько далеко он продвинулся в подготовке теракта. Не сообщается и о возможных целях террористического нападения.

По сведениям газеты Bild, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) держало иранца в поле зрения на протяжении нескольких дней. Информация о подготовке теракта поступила к немецким силовикам от "дружественной спецслужбы".

Угроза масштабного теракта

Теракт с применением рицина способен привести к большому количеству жертв. Четыре года тому назад полиция задержала Кельне тунисца и его немецкую супругу, которые самостоятельно изготовили рицин в своей квартире и произвели тестовый взрыв. Супруги попали в поле зрения иностранной спецслужбы из-за вызвавшей подозрение покупки в интернете крупной партии семян клещевины.