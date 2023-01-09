Депутат Европейского парламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков не исключает сотрудничества с избранным в новый Сейм депутатом Айнаром Шлесерсом (ЛПМ).
Ушаков прокомментировал политическое сотрудничество со Шлесерсом
Ушаков заявил в программе TV3 900 sekundes, что идею консолидации политических сил следует поддержать.
В то же время он заявил, что пока рано говорить о сотрудничестве.
"На данный момент говорить о партнерстве с другой политической силой было бы слишком оптимистично", - сказал Ушаков, отметив, что на предстоящем съезде партия должна определиться с порядком дальнейших действий.
На предстоящем съезде запланировано обсуждение будущего партии. Вопрос о возможном сотрудничестве со Шлесерсом обсуждаться не будет.
Ушаков напомнил в программе, что давно знаком со Шлесерсом и они уже работали вместе.
Некоторое время назад Шлесерс распространил заявление о том, что мог бы объединить усилия с Ушаковым, выделив в качестве одной из целей "объединение нации".
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