Ушаков прокомментировал политическое сотрудничество со Шлесерсом

Ушаков заявил в программе TV3 900 sekundes, что идею консолидации политических сил следует поддержать.

В то же время он заявил, что пока рано говорить о сотрудничестве.

"На данный момент говорить о партнерстве с другой политической силой было бы слишком оптимистично", - сказал Ушаков, отметив, что на предстоящем съезде партия должна определиться с порядком дальнейших действий.

На предстоящем съезде запланировано обсуждение будущего партии. Вопрос о возможном сотрудничестве со Шлесерсом обсуждаться не будет.

Ушаков напомнил в программе, что давно знаком со Шлесерсом и они уже работали вместе.

Некоторое время назад Шлесерс распространил заявление о том, что мог бы объединить усилия с Ушаковым, выделив в качестве одной из целей "объединение нации".